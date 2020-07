Dafne Keen sarà X-23 anche nel Marvel Cinematic Universe?

Da quando Disney ha acquisito la 20th Century Fox, i fan della Marvel non vedono l’ora che sia messa in produzione una serie di film sugli X-Men che rientri nel Marvel Cinematic Universe. Ancora però non sappiamo quali siano i piani degli Studio per gli iconici supereroi mutanti, questo però non ferma i fan dalle supposizioni e dal toto attori che vorrebbero vedere nei panni di determinati X-Men.

Per esempio, se gli X-Men, come probabilmente accadrà, saranno inclusi nel MCU, sicuramente Hugh Jackman non interpreterà Wolverine, visto che l’attore ha dichiarato di aver chiuso con il personaggio. Ma la star insieme a Jackman in Logn, Dafne Keen ha davvero molte probabilità di essere ingaggiata dalla Disney ed entrare a far parte del Marvel Cinematic Universe nei panni di Laura/X-23. La giovane attrice, in una intervista per ComicBook, ha dichiarato che vorrebbe assolutamente interpretare il personaggio di Laura nel Marvel Cinematic Universe se ne avesse la possibilità.

Ambientato nel 2029, Logan racconta un mondo in cui i mutanti e gli X-Men si sono quasi estinti. Logan/Wolverine i cui poteri si sono molto affievoliti, passa le giornate prendendosi cura del Professor X che versa ormai in condizioni di salute molto precarie. Questo finché non gli viene chiesto di condurre una ragazzina, Laura, al confine col Canada. Durante il viaggio i due impareranno a conoscersi e soprattutto Logan scoprirà che Laura è anche lei una mutante creata dal DNA di Wolverine. Hugh Jackman che in questo film ha interpretato Logan in maniera struggente e commovente, aveva dichiarato che Dafne Keen era davvero perfetta per il ruolo di Laura/X-23 e che lo aveva capito fin dal suo primo provino in cui la Keen ha colpito duramente l’attore, tanto da avere dolore anche il giorno dopo.

La Keen quindi sembra davvero la favorita a vestire nuovamente i panni di Laura e X-23 in un futuro film sugli X-Men nel MCU, stare a vedere cosa decideranno Disney e Marvel Studios in merito a questa faccenda e se un film sui mutanti è in previsione in un prossimo futuro.