Daitarn 3 F.A.: una recensione a energia solare

Daitarn 3 F.A. di Tamashii Nations. Una figure snodabile in metallo dotata di numerose articolazione che possono permettere delle ottime posabilità.

Daitarn 3 F.A. è un robot realizzato in metallo e plastica tratto dal cartone animato Daitarn 3, prodotto dall’azienda Giapponese Tamashii Nations, dotato di numerose articolazione che possono permettere delle ottime posabilità. All’interno della confezione troveremo diverse parti intercambiabili e accessori che daranno la possibilità di ricreare le scene da combattimento che abbiamo ammirato nel famosissimo anime.

Il Robot

Daitarn 3 l’invincibile uomo d’acciaio (in Italia conosciuto come L’imbattibile Daitarn 3), è una serie televisiva anime giapponese di genere mecha, prodotta dalla Sunrise e creata da Yoshiyuki Tomino, autore tra le altre cose anche di Gundam. La serie in Giappone fu realizzata nel 1978 e arrivò per la prima volta in Italia nel 1980 con il titolo di Daitarn 3 composta da 40 episodi.

Il protagonista della storia è Haran Banjo (figlio del professor Sozo), pilota del Daitarn 3 un gigantesco robot trasformabile, che si opporà all’invasione dei Meganoidi capeggiati da Don Zauker per invadere e schiavizzare il genere umano prendendo i migliori terrestri per trasformarli in Meganoidi. Per tutta la durata dell’avventura il nostro protagonista sarà affiancato dal maggiordomo Garrison Tokida, la bionda Beauty Tachibana, un ex agente dell’Interpool Reika Sanjo e il piccolo orfano Toppy.

La Confezione

La linea a cui la figure appartiene è quella denominata Soul of Chogoking storicamente riservata ai robot più famosi che sono apparsi in televisione e cinema negli ultimi anni. La scatola è simile alla sua precedente uscita, sia nella grafiche che nei colori con il logo F.A. (Full Action) in bella vista nella parte frontale, dove possiamo ammirare in primo piano il nostro Daitarn 3 F.A. nella posa mentre esegue l’attacco solare, mentre in secondo piano un disegno stilizzato del robot. Nella parte posteriore invece troviamo Daitarn 3 in alcune pose che potremmo far compiere al modello compresi anche i contenuti extra che troveremo all’interno della stessa.

I Blister

All’interno della confezione del Daitarn 3 F.A. troveremo 2 blister, il primo in un solido polistirolo e un coperchio in plastica trasparente dove troveremo il robot nella parte centrale, mentre nella parte superiore ci saranno i 2 ventagli chiusi e un piccolo perno per agganciare la nostra figure nella base espositiva per le pose in action o al volo. Nel secondo blister invece troveremo moltissimi accessori a corredo tra cui: le varie armi, le ali e lo stand espositivo dove all’interno ci sarà un terzo blister che conterrà le varie mani di ricambio e un viso alternativo.

Struttura e Paint

Daitarn 3 F.A. presenta un corpo realizzato quasi completamente in metallo con pochissima plastica, le articolazioni non troppo evidenti sono in ogni caso funzionali all’uso. Le dimensioni del modello non sono particolarmente importanti, infatti misura 18 cm circa, molto più piccolo del suo predecessore trasformabile ma in linea con questa serie di robot rinominata Full Action.

Il robot risulta particolarmente ben scolpito con numerosi dettagli che risultano piacevoli alla vista; non abbiamo trovato nessun tipo di sbavatura nel colore a parte una piccola imperfezione ad entrambi i bicipiti.

Posabilità

Il punto di forza di queste serie di figure è certamente la posabilità, gli snodi sono tutti resistenti, alcuni più degli altri in modo da permettere delle pose più azzardate. Molto buona la mobilità della testa, le spalle offrono un’ottimo range di movimento e buona anche la torsione dei gomiti; il busto si può piegare in tutte le direzioni, la parte della gonnellina completamente apribile offre un’ampia escursione delle anche; le ginocchia si piegano ottimamente e per concludere le caviglie hanno un buon raggio ma il piegamento laterale poteva essere migliorato di molto.

Conclusioni

In conclusione questo Daitarn 3 F.A. ha tutte le carte in regola per essere acquistato da ogni fan del mitico robot, le uniche due cose che potrebbero far storcere il naso sono le piccole dimensioni e il fatto che non sia trasformabile come il fratello maggiore uscito precedentemente un po di anni fa il GX-65.

Per i fan della serie consigliamo l’acquisto senza ombra di dubbio. Daitarn 3 F.A. è ancora disponibile ad un prezzo indicativo di 165,00 €, Tamashii Nation è distribuita in Italia da Cosmic Group.