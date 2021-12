Data di apertura delle prevendite di Spider-man: No Way Home

L’attesa per il prossimo capitolo cinematografico di Spider-man è oramai spasmodica è stata confermata nel tardo pomeriggio di ieri la data italiana di apertura delle prevendite di Spider-man: No Way Home grazie alla catena UCI Cinemas.

Dopo essere stata aperta pochi giorni fa negli Stati Uniti con biglietti esauriti in pochissimi minuti e rivenduti online e non solo a prezzi esorbitanti, UCI Cinemas ha confermato che per l’Italia le prevendite di Spider-man: No Way Home si apriranno ufficialmente il prossimo 6 dicembre.

Sarete fra coloro che prenoteranno il biglietto per vedere il film al day-one? E soprattutto anche nel nostro paese i biglietti andranno esauriti in un tempo record?

Spider-Man: No Way Home, atteso nelle sale italiane il 15 dicembre 2021, vede nel cast, oltre a Tom Holland nei panni di Peter Parker, anche Zendaya, Marisa Tomei, Jacob Batalon e Tony Revolori. Oltre a loro sono attesi anche Alfred Molina come Doc Ock, Jamie Foxx nei panni di Electro e Willem Dafoe nel ruolo di Green Goblin. Amy Pascal e Kevin Feige produrranno infine la pellicola, grazie a Columbia Pictures, Marvel Studios e Sony Pictures.