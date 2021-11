Fandango, in occasione della messa in vendita dei biglietti di Spider-Man: No Way Home da oggi disponibili negli Stati Uniti, ha intervistato la produttrice Amy Pascal che inequivocabilmente fatto chiarezza non solo sul futuro del franchise di Spider-man nel Marvel Cinematic Universe ma anche sul quello dell’attore protagonista confermando che si sta già lavorando ad una nuova trilogia di Spider-man con Tom Holland.

Amy Pascal conferma i lavori su una nuova trilogia di Spider-man con Tom Holland

Amy Pascal, produttrice che ha lavorato con Sony a tutte le interazioni cinematografiche del personaggio sia quelle con protagoniste Tobey Maguire che Andrew Garfield, è stata anche una figura chiave nella trattative che ha portato lo Spider-man, i cui diritti ricordiamo sono saldamente in mano a Sony, all’interno del Marvel Cinematic Universe della Disney per una collaborazione senza precedenti.

La Pascal non ha dubbi e, a domanda diretta sul futuro del franchise, ha risposto:

Questo non è l’ultimo film che faremo in collaborazione con Marvel e non l’ultimo film di Spider-Man. Ci stiamo preparando al prossimo film di Spider-Man con Tom Holland e con la Marvel. Questo film chiude idealmente una trilogia, ma stiamo pianificando la prossima. Questo non è l’ultimo film collegato al Marvel Cinematic Universe.

La Pascal quindi sembra anche chiarire le dichiarazioni fatte qualche settimana fa sulla possibilità di appendere il costume al chiodo per introdurre Miles Morales al cinema.

Spider-Man: No Way Home

Spider-Man: No Way Home, atteso nelle sale italiane il 15 dicembre 2021, vede nel cast, oltre a Tom Holland nei panni di Peter Parker, anche Zendaya, Marisa Tomei, Jacob Batalon e Tony Revolori. Oltre a loro sono attesi anche Alfred Molina come Doc Ock, Jamie Foxx nei panni di Electro e Willem Dafoe nel ruolo di Green Goblin. Amy Pascal e Kevin Feige produrranno infine la pellicola, grazie a Columbia Pictures, Marvel Studios e Sony Pictures. Se avete vogli di rinfrescarvi la memoria con le avventure dell’Amichevole Spider-Man di Quartiere, su Amazon trovate a prezzo speciale i primi due film della saga, ossia Spider-Man: Homecoming e Spider-Man: Far From Home.