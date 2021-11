DC annuncia Aquamen, la nuova serie a fumetti

Nel tardo pomeriggio DC ha annunciato il lancio di Aquamen, la nuova serie a fumetti dedicato al Red dei Mari che partirà negli Stati Uniti il prossimo febbraio. Come non sarà sfuggito ai più attenti il titolo della nuova serie allude a due eroi: Arthur Curry infatti sarà affiancato dall’attuale Aqualad, Jackson Hyde.

Ecco le quattro copertine diffuse per il primo numero firmate rispettivamente da: Travis Moore, Alexis Franklin, Nick Robles and Kael Ngu e l’immancabile Jim Lee con Scott Williams e Alex Sinclair.

Aquamen, la nuova serie a fumetti: i dettagli

Aquamen, la nuova serie a fumetti, sarà scritta a 4 mani da Brandon Thomas (Aquaman: The Becoming, Aquaman/Green Arrow: Deep Target) e Chuck Brown (Black Manta) con matite di Sami Basri (Harley Quinn) e Adriano Lucas. Gli scrittori coinvolti sono anche coloro che, alla fine della precedente gestione del personaggio, ne hanno raccolto di fatto il testimone prima nell’evento DC: Future State e poi con le miniserie Aquaman: The Becoming e Black Manta da cui la nuova serie prenderà il via.

Una cospirazione ordita ad Atlantide infatti inizierà a dipanarsi nel cuore degli Sati Uniti, ecco cosa recita la presentazione della nuova serie:

Un attentatore suicida si rivela essere un agente dormiente di Atlantide che sembra aver disobbedito agli ordini, tuttavia quando appare chiaro che l’attentato terroristico non è un’azione solitaria si mette in moto una pericolosa reazione a catena che costringe Arthur e Jackson ad unire le forze. Ma Aquaman nasconde anche lui dei segreti, segreti celati a Mera, Tula, Tempest, Atlantide, il mondo in superficie e lo stesso Jackson rischia di creare una frattura definitiva fra il suo mentore e tutto il resto del mondo.

Aquamen sembra così idealmente chiudere l’anno delle celebrazioni per gli 80 anni del personaggi che debuttò nel 1941 in More Fun Comics #73. Per scoprire le origini di Aquaman recuperate il nostro articolo dedicato.

In attesa dell’arrivo di Aquamen in Italia, recuperate il volume Aquaman – Profondità Marine su Amazon.