DC: Future State è alle porte: il nuovo evento DC che farà da raccordo fra la fine di Batman: Death Metal e il prossimo rilancio denominato Infinite Frontier verrà pubblicato da Panini DC Italia fra agosto, settembre e i primi di ottobre in spillati e in volumi speciali. Scopriamo insieme cos’è DC: Future State con un’agile guida alla lettura e i nostri consigli.

DC: Future State, tutto quello che dovete sapere sul nuovo evento DC

Che cos’è DC: Future State?

L’incredibile finale di Batman: Death Metal (recuperate la nostra guida alla lettura) ha portato ad una profonda modificazione del tessuto dello spazio e del tempo riscrivendo di fatto le leggi che governano l’idea stessa di Multiverso. Ma non esploreremo subito questo nuovo scenario, prima infatti faremo un salto in diversi momenti del futuro dell’Universo DC. In pratica per due mesi le serie regolari così come le conoscevamo cesseranno le pubblicazioni (originariamente negli Stati Uniti è avvenuto fra gennaio e febbraio 2021, mentre in Italia avverrà fra agosto e settembre 2021) ed acquisiranno la denominazione Future State appunto e presentando eroi nuovissimi ad altri già conosciuti ma in una inedita veste, villain e nuovi personaggi salvo poi riprendere, in maniera rinnovata, il loro tradizione assetto (negli Stati Uniti è avvenuto a marzo 2021, in Italia avverrà con tutta probabilità nell’autunno inoltrato).

Marie Javins, Executive Editor della DC, ha dichiarato:

DC: Future State contribuirà a rinnovare con nuove idee e approcci il DC Universe. Alcuni lettori capiranno che avevano lasciato degli indizi già nei mesi precedenti all’evento e potranno coglierne altri sul futuro delle serie quando riprenderanno la loro pubblicazione a marzo 2021.

L’idea di dare uno sguardo al futuro dell’Universo DC non è assolutamente nuova. Tralasciando le storie più bizzarre e ingenue della Silver Age (e con esse anche il 31° secolo in cui erano ambientate le avventure della Legione dei Super-eroi) in epoca moderna uno dei futuri esplorati fu quello ucronico del fondamentale elseworld del 1996 Kingdome Come di Mark Waid e Alex Ross (acquistate la nuova edizione edita da Panini DC Italia su Amazon) a cui fece seguito qualche anno dopo, nel 1998, quello lisergico di One Million, evento orchestrato da Grant Morrison durante la sua seminale gestione della serie JLA. Un altro futuro recentemente esplorato, fra il 2014 e il 2015, è stato quello distopico dominato dalla macchine della serie settimanale Future’s End scritta 8 mani da Brian Azzarello, Jeff Lemire, Dan Jurgens e Keith Giffen.

I lettori più addentrati ritroveranno in molte serie targate Future State alcune delle suggestioni già presentate in queste opere entrate di diritto fra i classici ed i cult della produzione DC. Le grandi storie del passato, più o meno recente, non sono però l’unica fonte di ispirazione per Future State: risulterà evidente l’influenza di una certa produzione animata e videoludica ma anche televisiva e legata alla letteratura young adult che ha avuto un ottimo riscontro di pubblico.

Guida alla lettura

Dal punto di vista editoriale sono due gli elementi che contraddistinguono DC: Future State dagli eventi “tradizionali”. Il primo è il fatto di essere composto da varie mini-serie, albi one-shot e albi antologici di foliazione più grande in cui sono diverse le voci che si alterneranno fra cui scrittori e disegnatori noti nell’ambito delle pubblicazioni DC ma anche da altri media fra cui: Mariko Tamaki, Brian Michael Bendis, Gene Luen Yang, Joëlle Jones, Joshua Williamson, Nicola Scott, Cully Hamner, John Timms, John Ridley (12 Anni Schiavo), Brandon Vietti (Young Justice), Meghan Fitzmartin (Supernatural, DC Super Hero Girls), Brandon Easton (Thundercats, Transformers: War for Cybertron), Alitha Martinez (REPRESENT! It’s A Bird!), L.L. McKinney (Nubia: Real One), Paula Sevenbergen (Stargirl) and Siya Oum (Lola XOXO).

Il secondo elementi è che le miniserie di Future State si svolgono in un arco temporale che va dal 2025 alla fine dei tempi. È una scelta che permette una fruizione abbastanza autonoma delle pubblicazioni, pur presentando una continuity interna ma molto sottile, anche in correlazione fra ciò che è avvenuto prima e quello che avverrà dopo. Non è necessario infatti leggere tutte le miniserie targate Future State per comprendere gli avvenimenti del successivo rilancio Infinite Frontier.

Con questa nuova ed inedita direzione editoriale permette a DC di rispondere a due esigenze. La prima è quella di introdurre nuovi personaggi che pagano dazio al concetto di legacy, fondamentale nell’Universo DC, mentre la seconda è quella di fornire un canovaccio narrativo dalla premesse intriganti. Se Future State dà uno sguardo al futuro dell’Universo DC come e perché si verificano determinati avvenimenti? come si arriva ai futuri visti in Future State? come e perché è cambiato il tessuto del Multiverso? i futuri visti sono reali o solo possibili?

Basandoci su quella che è la linea temporale ufficiale pubblica da DC stessa all’interno degli albi eccovi la nostra guida alla lettura con una breve descrizione delle serie.

È bene sottolineare come questa linea temporale non sia “infallibile”: gli avvenimenti di molte serie si svolgono in contemporanea con altre e non è stato un compito semplice cercare di ricostruire cronologicamente il sotto universo narrativo composto dai 52 albi (originali) in cui si dipana Future State.

Prima Parte: 2025

Future State: Batman/Superman (miniserie di 2 numeri senza storie in appendice) di Gene Luen Yang e Ben Oliver. In Italia su BATMAN/SUPERMAN 15 e 16.

Future State arriva sul mensile dedicato ai Migliori del mondo! La strenua resistenza del Cavaliere Oscuro all’occupazione di Gotham City non può durare a lungo senza l’aiuto del compagno di mille avventure… ma il Magistero ha già un piano per neutralizzare l’Ultimo Figlio di Krypton! Uno sconvolgente sguardo all’avvenire di Batman e Superman dal premiato sceneggiatore Gene Luen Yang (Superman) e dall’acclamato artista Ben Oliver (The Authority: Human On The Inside)!

Arkham Knights di Paul Jenkins e Jack Herbert (prima storia di appendice su Future State: The Next Batman #1 e #3). In Italia nel volume brossurato antologico FUTURE STATE: UNIVERSO DC.

Il Magistero controlla Gotham City, ma i sobborghi sono territorio di Katana e degli Outsiders! L’Arkham Asylum è stato chiuso. Killer Croc, Due Facce, Phosphorus, Zsasz, Clayface e Astrid Arkham scatenano l’inferno sui gothamiti! Grifter non se la sta passando bene, e le cose non migliorano con l’arrivo della polizia! L’incontro con Luke Fox ribalterà la situazione? Inoltre: Mister Miracle, Midnighter, il Guardiano e Black Racer!

Batgirls di Vita Ayala e Aneke (prima storia di appendice su Future State: The Next Batman #2 e #4). In Italia su FUTURE STATE: CATWOMAN/BATGIRLS.

Future State continua! Cosa attende l’Universo DC? A Gotham City, i vigilanti sono stati dichiarati fuorilegge, ma Catwoman non permetterà che dei bambini innocenti vengano lasciati al loro destino! Nel frattempo, Stephanie Brown e Cassandra Cain sono rinchiuse in prigione… e le Sirene di Gotham si preparano a una serata tra ragazze decisamente insolita!

Outsiders di Brandon Thomas e Sumit Kumar (seconda storia di appendice su su Future State: The Next Batman #1 e #3). In Italia nel volume brossurato antologico FUTURE STATE: UNIVERSO DC.

Il Magistero controlla Gotham City, ma i sobborghi sono territorio di Katana e degli Outsiders! L’Arkham Asylum è stato chiuso. Killer Croc, Due Facce, Phosphorus, Zsasz, Clayface e Astrid Arkham scatenano l’inferno sui gothamiti! Grifter non se la sta passando bene, e le cose non migliorano con l’arrivo della polizia! L’incontro con Luke Fox ribalterà la situazione? Inoltre: Mister Miracle, Midnighter, il Guardiano e Black Racer!

Gotham City Sirens di Paula Sevenbergen ed Emanuela Lupacchino (seconda storia di appendice su Future State: The Next Batman #2 e #4). In Italia su FUTURE STATE: CATWOMAN/BATGIRLS.

Future State continua! Cosa attende l’Universo DC? A Gotham City, i vigilanti sono stati dichiarati fuorilegge, ma Catwoman non permetterà che dei bambini innocenti vengano lasciati al loro destino! Nel frattempo, Stephanie Brown e Cassandra Cain sono rinchiuse in prigione… e le Sirene di Gotham si preparano a una serata tra ragazze decisamente insolita!

Future State: The Next Batman (miniserie di 4 numeri con quattro diverse storie in appendice) di John Ridley, Nick Derington e Laura Braga. In Italia su BATMAN 31 e 33.

L’emozionante inizio di Future State sulle testate del Cavaliere Oscuro! Dopo la fine di Death Metal, le cose a Gotham City sono molto diverse… ma c’è un nuovo eroe a pattugliare le strade! In uno scenario apocalittico in cui una milizia privata, il Magistero, agisce con pugno di ferro contro il crimine, un Uomo Pipistrello completamente diverso lotta per la giustizia! Nuovi comprimari, nuovi avversari, ma stessa missione: chi è il nuovo Batman?

Future State: Catwoman di Ram V. e Otto Schmidt (miniserie di 2 numeri senza storie in appendice). In Italia su FUTURE STATE: CATWOMAN/BATGIRLS.

Future State continua! Cosa attende l’Universo DC? A Gotham City, i vigilanti sono stati dichiarati fuorilegge, ma Catwoman non permetterà che dei bambini innocenti vengano lasciati al loro destino! Nel frattempo, Stephanie Brown e Cassandra Cain sono rinchiuse in prigione… e le Sirene di Gotham si preparano a una serata tra ragazze decisamente insolita!

Future State: Harley Quinn (miniserie di 2 numeri senza storie in appendice) di Stephanie Phillips e Simone Di Meo. In Italia su HARLEY QUINN 13 e 14.

Continua Future State, la saga che esplora il futuro dell’Universo DC! Simone Di Meo disegna un’avventura incredibile dedicata all’Arlecchina del Crimine! Harley Quinn è stata imprigionata, ma cosa vuole da lei lo Spaventapasseri? E i criminali di Gotham City riusciranno a piegare la sua volontà? Inoltre, cosa accadrebbe se la Suicide Squad del futuro prendesse di mira… Amanda Waller?

Grifters di Matthew Rosenberg e Carmine di Giandomenico (storia in appendice su Future State: Dark Detective #1 e #3). In Italia nel volume brossurato antologico FUTURE STATE: UNIVERSO DC.

Il Magistero controlla Gotham City, ma i sobborghi sono territorio di Katana e degli Outsiders! L’Arkham Asylum è stato chiuso. Killer Croc, Due Facce, Phosphorus, Zsasz, Clayface e Astrid Arkham scatenano l’inferno sui gothamiti! Grifter non se la sta passando bene, e le cose non migliorano con l’arrivo della polizia! L’incontro con Luke Fox ribalterà la situazione? Inoltre: Mister Miracle, Midnighter, il Guardiano e Black Racer!

Future State: Nightwing di Andrew Constant e Nicola Scott (miniserie di 2 numeri senza storie in appendice). In Italia nel volume brossurato antologico FUTURE STATE: NIGHTWING/ROBIN.

Batman è scomparso, e tocca a Nightwing mantenere la pace in mezzo alla follia di un futuro distopico… almeno fino all’arrivo di un nuovo Batman! Nel frattempo, una nuova droga con proprietà rigenerative minaccia Gotham City, e Robin è in grossi guai! Jason Todd ha un bersaglio sulle spalle: la sua sopravvivenza dipende da un improbabile alleato! Le storie dell’angosciante avvenire di Future State, con alcuni dei pesi massimi della Bat-famiglia!

Red Hood di Joshua Williamson e Giannis Milonogiannis (storia in appendice su Future State: Dark Detective #2 e #4). In Italia In Italia nel volume brossurato antologico FUTURE STATE: NIGHTWING/ROBIN.

Batman è scomparso, e tocca a Nightwing mantenere la pace in mezzo alla follia di un futuro distopico… almeno fino all’arrivo di un nuovo Batman! Nel frattempo, una nuova droga con proprietà rigenerative minaccia Gotham City, e Robin è in grossi guai! Jason Todd ha un bersaglio sulle spalle: la sua sopravvivenza dipende da un improbabile alleato! Le storie dell’angosciante avvenire di Future State, con alcuni dei pesi massimi della Bat-famiglia!

Future State: Robin Eternal (miniserie di 2 numeri senza storie in appendice) di Meghan Fitzmartin e Eddy Barrows. In Italia nel volume brossurato antologico FUTURE STATE: NIGHTWING/ROBIN.

Batman è scomparso, e tocca a Nightwing mantenere la pace in mezzo alla follia di un futuro distopico… almeno fino all’arrivo di un nuovo Batman! Nel frattempo, una nuova droga con proprietà rigenerative minaccia Gotham City, e Robin è in grossi guai! Jason Todd ha un bersaglio sulle spalle: la sua sopravvivenza dipende da un improbabile alleato! Le storie dell’angosciante avvenire di Future State, con alcuni dei pesi massimi della Bat-famiglia!

Seconda Parte: 2027, 2029

Future State: Dark Detective (miniserie di 4 numeri con due diverse storie in appendice) di Mariko Tamaki e Dan Mora. In Italia su BATMAN 32 e 34.

Il Magistero è convinto di aver ucciso Bruce Wayne, ma il miliardario è ancora vivo e si nasconde nelle strade di Gotham City! Deciso a fermare la violenza della polizia privata, Bruce torna a indossare i panni di Batman! Il mistero che lega le armi del Magistero e le tecnologie della Waynetech si infittisce! Continua l’emozionante reinterpretazione del Cavaliere Oscuro targata Future State!

Future State: The Flash (miniserie di due numeri senza storie in appendice) di Brandon Vietti e Dale Eaglesham. In Italia su FLASH 16 e 17.

Wally West è pronto a uccidere Barry Allen e gli altri velocisti, impotenti di fronte alla furia della Forza della Velocità! Nightwing, Starfire, Beast Boy e Cyborg tornano sul luogo del loro più grande fallimento per affrontare il male che ha distrutto i Teen Titans. L’esordio nell’Universo DC del misterioso Red X, già apparso nella serie TV di successo Teen Titans Go! Uno sguardo a un futuro terribile e l’arrivo dei Teen Titans nel primo albo legato all’evento Future State!

Future State: Teen Titans (miniserie di due numeri senza storie in appendice) di Tim Sheridan e Rafa Sandoval. In Italia su FLASH 16 e 17.

Barry Allen si aggrappa alle ultime briciole di speranza per riuscire a salvare Wally West. Senza poteri e sfruttando le armi dei Nemici, Flash dovrà scegliere se spingersi oltre il limite che non ha mai valicato. Red X torna sui suoi passi per fermare la terribile minaccia scatenata dagli studenti della Teen Titans Academy! Nightwing, Raven, Crush, Shazam, Starfire, Cybeast e Red Arrow affrontano i loro demoni… e un eroe compirà l’estremo sacrificio!

Future State: SHAZAM! (miniserie di due numeri senza storie in appendice) di Tim Sheridan e Eduardo Pansica. In Italia nel volume brossurato antologico FUTURE STATE: SHAZAM!/BLACK ADAM.

Che ruolo avranno Shazam!, Black Adam e Swamp Thing nell’avvenire dell’Universo DC? Tim Sheridan ed Eduardo Pansica svelano la verità dietro al sacrificio che Billy Batson ha fatto per imprigionare un male supremo che nemmeno lui è riuscito a sconfiggere. Jeremy Adams e Fernando Pasarin ci svelano il futuro di Black Adam, leader del pianeta Kahndaq nell’853° Secolo! Ram V e Mike Perkins ci mostrano i resti dell’umanità, destinata a vivere per sempre all’ombra del dio verde che governa il pianeta: Swamp Thing!

Terza Parte: 2030, 2035, 2040

Future State: Aquaman (miniserie di due numeri senza storie in appendice) di Brandon Thomas e Daniel Sampere. In Italia su AQUAMAN 14 e 15.

Il futuro di Aquaman! Future State coinvolge anche il nostro mensile! Che cosa è successo ad Andy, la figlia di Arthur e Mera? Inoltre: che ruolo avrà Jackson Hyde nel mondo di Atlantide?

Justice League Dark (storia in appendice su Future State: Justice League) di Ram V. e Marcio Takara. In Italia su JUSTICE LEAGUE 16 e 17.

Dalle ceneri di Batman: Death Metal, un futuro inedito si affaccia sulla soglia del Multiverso Infinito! La nuova Justice League, formata da eroi tutti da scoprire, porta avanti il mito del più grande supergruppo DC! L’arrivo della Justice League Dark, in guerra contro Merlino e il suo esercito di maghi. Due squadre di eroi diverse tra loro, ma unite sotto la guida di Joshua Williamson e Ram V!

Future State: Suicide Squad (miniserie di due numeri con una storia in appendice) di Robbie Thompson e Javi Fernandez. In Italia su HARLEY QUINN 13 e 14.

Continua Future State, la saga che esplora il futuro dell’Universo DC! Simone Di Meo disegna un’avventura incredibile dedicata all’Arlecchina del Crimine! Harley Quinn è stata imprigionata, ma cosa vuole da lei lo Spaventapasseri? E i criminali di Gotham City riusciranno a piegare la sua volontà? Inoltre, cosa accadrebbe se la Suicide Squad del futuro prendesse di mira… Amanda Waller?

Future State: Superman of Metropolis (miniserie di due numeri con due storie in appendice) di Sean Lewis e John Timms. In Italia nel volume brossurato antologico FUTURE STATE: SUPERMAN/LEGIONE DEI SUPER-EROI.

Prosegue l’evento che svela il futuro dell’Universo DC! Sean Lewis e John Timms raccontano le future avventure di Jon Kent nei panni di Superman! Mark Russell e Steve Pugh ci portano in un mondo in cui Lex Luthor ha vinto, nonostante la potenza dell’Uomo d’Acciaio! Infine Brian M. Bendis e Riley Rossmo ci mostrano il futuro… del futuro!

The Guardian (prima storia in appendice su Future State: Superman of Metropolis) di Sean Lewis e Cully Hamner. In Italia nel volume brossurato antologico FUTURE STATE: UNIVERSO DC.

Il Magistero controlla Gotham City, ma i sobborghi sono territorio di Katana e degli Outsiders! L’Arkham Asylum è stato chiuso. Killer Croc, Due Facce, Phosphorus, Zsasz, Clayface e Astrid Arkham scatenano l’inferno sui gothamiti! Grifter non se la sta passando bene, e le cose non migliorano con l’arrivo della polizia! L’incontro con Luke Fox ribalterà la situazione? Inoltre: Mister Miracle, Midnighter, il Guardiano e Black Racer!

Mister Miracle (storia in appendice su Future State: Superman of Metropolis e Future State: Superman – Worlds of War) di Brandon Easton e Valentine De Landro. In Italia nel volume brossurato antologico FUTURE STATE: UNIVERSO DC.

Il Magistero controlla Gotham City, ma i sobborghi sono territorio di Katana e degli Outsiders! L’Arkham Asylum è stato chiuso. Killer Croc, Due Facce, Phosphorus, Zsasz, Clayface e Astrid Arkham scatenano l’inferno sui gothamiti! Grifter non se la sta passando bene, e le cose non migliorano con l’arrivo della polizia! L’incontro con Luke Fox ribalterà la situazione? Inoltre: Mister Miracle, Midnighter, il Guardiano e Black Racer!

Future State: Superman – Worlds of War (miniserie di due numeri con tre storie in appendice) di Phillip Kennedy Johnson e Mikel Janin. In Italia su SUPERMAN 23.

Future State: dopo Batman: Death Metal, uno sguardo al Multiverso DC del futuro! Cosa è successo all’Uomo del Domani? Che ne è stato di Clark Kent? Smallville, un luogo di pellegrinaggio per quelli che ricordano Superman e aspettano il suo ritorno! Mondoguerra: un pianeta infernale dove Superman combatte come gladiatore per il divertimento di Mogul!

Black Racer (storia in appendice su Future State: Superman – Worlds of War) di Jeremy Adams e Siya Oum. In Italia nel volume brossurato antologico FUTURE STATE: UNIVERSO DC.

Il Magistero controlla Gotham City, ma i sobborghi sono territorio di Katana e degli Outsiders! L’Arkham Asylum è stato chiuso. Killer Croc, Due Facce, Phosphorus, Zsasz, Clayface e Astrid Arkham scatenano l’inferno sui gothamiti! Grifter non se la sta passando bene, e le cose non migliorano con l’arrivo della polizia! L’incontro con Luke Fox ribalterà la situazione? Inoltre: Mister Miracle, Midnighter, il Guardiano e Black Racer!

Midnighter (storia in appendice su Future State: Superman – Worlds of War) di Becky Cloonan, Michael W. Conrad e Gleb Melnikov. In Italia nel volume brossurato antologico FUTURE STATE: UNIVERSO DC.

Il Magistero controlla Gotham City, ma i sobborghi sono territorio di Katana e degli Outsiders! L’Arkham Asylum è stato chiuso. Killer Croc, Due Facce, Phosphorus, Zsasz, Clayface e Astrid Arkham scatenano l’inferno sui gothamiti! Grifter non se la sta passando bene, e le cose non migliorano con l’arrivo della polizia! L’incontro con Luke Fox ribalterà la situazione? Inoltre: Mister Miracle, Midnighter, il Guardiano e Black Racer!

Nubia (storia in appendice su Future State: Immortal Wonder Woman) di L.L. McKinney, Alitha E. Martinez e Mark Morales. In Italia su a WONDER WOMAN 19 e 20.

Scatta l’ora di Future State! Ma quale ruolo avrà Wonder Woman nel futuro dell’Universo DC? L’età degli eroi è finita da molto tempo, e gli alleati dell’Amazzone sono quasi tutti scomparsi. Una minaccia che nemmeno Darkseid può arrestare è in arrivo, e solo Wonder Woman può combatterla! Nel frattempo, nel mondo dell’uomo debutta una nuova eroina: Nubia!

Future State: Green Lantern (miniserie di 2 numeri con quattro diverse storie in appendice) di Geoffrey Thorne e Tom Raney. In Italia su LANTERNA VERDE 16 e 17.

Le storie di Future State sono qui! Il perfetto punto di partenza per nuovi lettori! John Stewart è intrappolato dietro le linee nemiche oltre i settori conosciuti dell’universo! Nel frattempo, Jessica Cruz si trova costretta a combattere un’invasione di Lanterne Gialle guidate da Sinestro! Guy Gardner, intrappolato in un mondo lontano, decide di riaprire il Warriors Bar…

Future State: Justice League (miniserie di due numeri senza storia in appendice) di Joshua Williamson e Robson Rocha. In Italia su JUSTICE LEAGUE 16 e 17.

Dalle ceneri di Batman: Death Metal, un futuro inedito si affaccia sulla soglia del Multiverso Infinito! La nuova Justice League, formata da eroi tutti da scoprire, porta avanti il mito del più grande supergruppo DC! L’arrivo della Justice League Dark, in guerra contro Merlino e il suo esercito di maghi. Due squadre di eroi diverse tra loro, ma unite sotto la guida di Joshua Williamson e Ram V!

Quarta Parte: 2050, 2070, 3000, 4500, 82.020, la fine dei Tempi

Future State: Kara Zor-El, Superwoman (miniserie di due numeri senza storie in appendice) di Marguerite Bennett e Marguerite Sauvage. In Italia nel volume brossurato antologico FUTURE STATE: SUPERMAN/WONDER WOMAN.

Yara Flor è la nuova Wonder Woman ed è chiamata a proteggere il mondo dalla magia che si trova all’interno della foresta pluviale. Un viaggio negli inferi per recuperare una delle sue compagne Amazzoni segnate dalla battaglia! Mentre due divinità arroganti si sfidano in una gara di forza, Superman e Diana sono costretti ad agire per salvare le loro città dal caos. Kara Zor-El ha finalmente trovato pace e uno scopo lontano dalla Terra e dai suoi eroi: nota come Superwoman, ora veglia sulla Luna e sui rifugiati provenienti da tutta la galassia.

Future State: Superman vs. Imperious Lex (miniserie di tre numeri senza storie in appendice) di Mark Russell e Steve Pugh. In Italia nel volume brossurato antologico FUTURE STATE: SUPERMAN/LEGIONE DEI SUPER-EROI.

Prosegue l’evento che svela il futuro dell’Universo DC! Sean Lewis e John Timms raccontano le future avventure di Jon Kent nei panni di Superman! Mark Russell e Steve Pugh ci portano in un mondo in cui Lex Luthor ha vinto, nonostante la potenza dell’Uomo d’Acciaio! Infine Brian M. Bendis e Riley Rossmo ci mostrano il futuro… del futuro!

Future State: Wonder Woman (miniserie di due numeri senza storie in appendice) di Joëlle Jones. In Italia nel volume brossurato antologico FUTURE STATE: SUPERMAN/WONDER WOMAN.

Yara Flor è la nuova Wonder Woman ed è chiamata a proteggere il mondo dalla magia che si trova all’interno della foresta pluviale. Un viaggio negli inferi per recuperare una delle sue compagne Amazzoni segnate dalla battaglia! Mentre due divinità arroganti si sfidano in una gara di forza, Superman e Diana sono costretti ad agire per salvare le loro città dal caos. Kara Zor-El ha finalmente trovato pace e uno scopo lontano dalla Terra e dai suoi eroi: nota come Superwoman, ora veglia sulla Luna e sui rifugiati provenienti da tutta la galassia.

Future State: Superman/Wonder Woman (miniserie di due numeri senza storie in appendice) di Dan Watters e Leila del Duca. In Italia nel volume brossurato antologico FUTURE STATE: SUPERMAN/WONDER WOMAN.

Yara Flor è la nuova Wonder Woman ed è chiamata a proteggere il mondo dalla magia che si trova all’interno della foresta pluviale. Un viaggio negli inferi per recuperare una delle sue compagne Amazzoni segnate dalla battaglia! Mentre due divinità arroganti si sfidano in una gara di forza, Superman e Diana sono costretti ad agire per salvare le loro città dal caos. Kara Zor-El ha finalmente trovato pace e uno scopo lontano dalla Terra e dai suoi eroi: nota come Superwoman, ora veglia sulla Luna e sui rifugiati provenienti da tutta la galassia.

Future State: Legion of Super-Heroes (miniserie di due numeri senza storia in appendice) di Brian Michael Bendis e Riley Rossmo. In Italia nel volume brossurato antologico FUTURE STATE: SUPERMAN/LEGIONE DEI SUPER-EROI.

Prosegue l’evento che svela il futuro dell’Universo DC! Sean Lewis e John Timms raccontano le future avventure di Jon Kent nei panni di Superman! Mark Russell e Steve Pugh ci portano in un mondo in cui Lex Luthor ha vinto, nonostante la potenza dell’Uomo d’Acciaio! Infine Brian M. Bendis e Riley Rossmo ci mostrano il futuro… del futuro!

Future State: House of El (albo one-shot) di Phillip Kennedy Johnson e Scott Godlewski. In Italia su SUPERMAN 24.

Con La Casata di El, Future State arriva sul mensile dell’Uomo d’Acciaio! Preparatevi a fare un balzo in avanti di secoli e a conoscere gli eredi di Kal-El! Sono i gemelli Rowan e Ronan Kent a portare avanti gli ideali di Superman… ma non saranno i soli della Casata di El a battersi contro la minaccia definitiva: il Re Rosso!

Future State: Swamp Thing (miniserie mensile di due numeri senza storia in appendice) di Ram V e Mike Perkins. In Italia nel volume brossurato antologico FUTURE STATE: SHAZAM!/BLACK ADAM.

Che ruolo avranno Shazam!, Black Adam e Swamp Thing nell’avvenire dell’Universo DC? Tim Sheridan ed Eduardo Pansica svelano la verità dietro al sacrificio che Billy Batson ha fatto per imprigionare un male supremo che nemmeno lui è riuscito a sconfiggere. Jeremy Adams e Fernando Pasarin ci svelano il futuro di Black Adam, leader del pianeta Kahndaq nell’853° Secolo! Ram V e Mike Perkins ci mostrano i resti dell’umanità, destinata a vivere per sempre all’ombra del dio verde che governa il pianeta: Swamp Thing!

Black Adam (storia in appendice a Future State: Suicide Squad) di Jeremy Adams e Fernando Pasarin. In Italia nel volume brossurato antologico FUTURE STATE: SHAZAM!/BLACK ADAM.

Che ruolo avranno Shazam!, Black Adam e Swamp Thing nell’avvenire dell’Universo DC? Tim Sheridan ed Eduardo Pansica svelano la verità dietro al sacrificio che Billy Batson ha fatto per imprigionare un male supremo che nemmeno lui è riuscito a sconfiggere. Jeremy Adams e Fernando Pasarin ci svelano il futuro di Black Adam, leader del pianeta Kahndaq nell’853° Secolo! Ram V e Mike Perkins ci mostrano i resti dell’umanità, destinata a vivere per sempre all’ombra del dio verde che governa il pianeta: Swamp Thing!

Future State: Immortal Wonder Woman (miniserie di due numeri senza storie in appendice) di Becky Cloonan, Michael W. Conrad e Jen Bartel. In Italia su a WONDER WOMAN 19 e 20.

Scatta l’ora di Future State! Ma quale ruolo avrà Wonder Woman nel futuro dell’Universo DC? L’età degli eroi è finita da molto tempo, e gli alleati dell’Amazzone sono quasi tutti scomparsi. Una minaccia che nemmeno Darkseid può arrestare è in arrivo, e solo Wonder Woman può combatterla! Nel frattempo, nel mondo dell’uomo debutta una nuova eroina: Nubia!

I nostri consigli

La portata di DC: Future State (come detto in apertura in totale ben 52 albi originali la cui foliazione varia dalle 24 alle 64 pagine) e l’eterogeneità della sua proposta porta anche il lettore più esigente e completista a domandarsi se e quali serie hanno effettivamente valore a sé stante e quali invece sono fondamentali per il rilancio che avverrà successivamente. Muovendoci su queste due coordinate base abbiamo cercato di fare un po’ di ordine e consigliarvi le letture migliori e quelle invece meno puntuali che magari potrete tralasciare.

Future State: Batman/Superman su BATMAN/SUPERMAN 15 e 16: si tratta di una sorta di prologo per le vicende che coinvolgeranno le testate della batfamiglia e quelle della superfamiglia. Consigliato solo se seguirete tutto l’evento e/o volete averne una infarinatura.

Arkham Knights nel volume brossurato antologico FUTURE STATE: UNIVERSO DC. Prima storia di appendice che richiama le atmosfere della serie videoludica Batman Arkham, lettura piacevole ma nulla di imprescindibile.

Batgirls su FUTURE STATE: CATWOMAN/BATGIRLS. Un discreto rimaneggiamento di per le Batgirl dell’Universo DC rinchiuse in prigione, una lettura piacevole soprattutto per gli amanti del personaggio.

Outsiders nel volume brossurato antologico FUTURE STATE: UNIVERSO DC. Tornano le atmosfere della serie videoludica Batman Arkham per una versione rimaneggiata degli Outsiders, lettura piacevole con grandi disegni ma nulla di imprescindibile.

Gotham City Sirens su FUTURE STATE: CATWOMAN/BATGIRLS. Si tratta della prima miniserie sicuramente da tralasciare, il plot è abbastanza scontato e in generale gli avvenimenti, al netto di qualche easter-egg, non aggiungono molto a trame e sotto trame generali.

Future State: The Next Batman su BATMAN 31 e 33. John Ridley porta benissimo ma dopo un primo numero scoppiettante la mini si adagia su stilemi già abbondantemente battuti e la rivelazione sull’identità del Next Batman è davvero anticlimatica.

Future State: Catwoman su FUTURE STATE: CATWOMAN/BATGIRLS. Ram V è uno degli scrittori in rapida ascesa con un ottimo lavoro sia su Justice League Dark che su Catwoman, e proprio su quest’ultima continua il suo buon momento con una trama ricca d’azione e colpi di scena. Consigliata.

Future State: Harley Quinn su HARLEY QUINN 13 e 14. Se non fosse per l’ambientazione spiccatamente futuristica, la mini di Harley Quinn potrebbe essere ambientata ovunque o quasi nella storia editoriale del personaggio. Ottimi i disegni di Simone Di Meo, consigliata solo ai fan del personaggio.

Grifters nel volume brossurato antologico FUTURE STATE: UNIVERSO DC. Questa storia in appendice non solo si ricollega alla Joker War ma reintroduce in maniera robusta e ricca d’azione nell’Universo DC, Grifter. Il personaggio originariamente appartenente all’Universo Wildstorm, dopo la sfortunata parentesi New 52, torna con un plot più aderente alle sue caratteristiche e dai risvolti assolutamente interessanti baciato anche da matite dinamicissime di Carmine Di Giandomenico. Consigliato.

Future State: Nightwing nel volume brossurato antologico FUTURE STATE: NIGHTWING/ROBIN. Ancora atmosfere della serie videoludica Batman Arkham, nulla di particolarmente innovativo o fondamentale ai fini delle trame principali. Solo per i fan duri e puri del personaggio.

Red Hood nel volume brossurato antologico FUTURE STATE: NIGHTWING/ROBIN. Davvero interessante l’approccio di questa storia in appendice con protagonista Red Hood in cui Joshua Williamson abbandona le velleità supereroistiche del personaggio in favore di un plot tutto azione dal gusto quasi cyberpunk per l’ambientazione e la parte grafica di un ottimo Giannis Milonogiannis. Consigliato.

Future State: Robin Eternal nel volume brossurato antologico FUTURE STATE: NIGHTWING/ROBIN. Stesso discorso fatto per Nightwing si può fare per Robin. Atmosfere che ricordano serie videoludica Batman Arkham, nulla di particolarmente innovativo o fondamentale ai fini delle trame principali. Solo per i fan duri e puri del personaggio.

Future State: Dark Detective su BATMAN 32 e 34. Seppur il plot impostato da Mariko Tamaki non sia originalissimo risulta essere convincente grazie ad una struttura che si rifà spiccatamente alla narrativa di detection. Incredibili i disegni di Dan Mora. Consigliato.

Future State: The Flash su FLASH 16 e 17. La mini di Flash ricorda nel plot alcuni archi narrativi di Waid e Johns ma senza la loro brillantezza purtroppo. La mini è poi più propedeutica agli avvenimenti di quella con protagonisti i Teen Titans che al rilancio della serie regolare (una delle sorpresa di Infinite Frontier).

Future State: Teen Titans su FLASH 16 e 17. Prima vera sorpresa di Future State è questa mini dedicata ai Teen Titans che, recuperando un nemico da una delle loro incarnazioni animate e il canovaccio apparentemente inesauribile della scuola per giovani supereroi, trovano nuova linfa vitale in un plot a metà fra il murder mystery e un impensabile omaggio alla Silver Age. Ottimo Tim Sheridan ai testi, eccellente Rafa Sandoval alle matite. Consigliato.

Future State: SHAZAM! nel volume brossurato antologico FUTURE STATE: SHAZAM!/BLACK ADAM. Se la mini con protagonista è il prologo a quella con protagonista i Teen Titans, la mini con protagonista Shazam! ne è virtualmente la coda. Ottimo il lavoro di Tim Sheridan che riesce a staccarsi dagli stilemi introdotti da Johns e dare al personaggio un taglio nuovo e interessante. Consigliato.

Future State: Aquaman su AQUAMAN 14 e 15. Di tutte le mini che prevedono la sostituzione dell’eroe principale con una sua controparte più giovane, la mini dedicata ad Aquaman è senz’altro quella riuscita meglio anche dal punto di vista delle atmosfere che spingono su una componente fantascientifica introdotta da Peter David e ripresa più recentemente da Scott Snyder sulla sua Justice League. Consigliato.

Justice League Dark su JUSTICE LEAGUE 16 e 17. Ram V non riesce a mantenere alta la tensione per questa mini e dopo l’ottimo lavoro fatto sulla serie regolare cede un po’ con una trama poco interessante e che paga dazio a diverse interazioni della squadra del passato.

Future State: Suicide Squad su HARLEY QUINN 13 e 14. Seconda sorpresa di Future State è senz’altro il radicale rimaneggiamento della Suicide Squad che finalmente esce dall’ombra della sua versione New 52/Rebirth traslando i suoi presupposti in scenari inediti e più che interessanti (e che si evolveranno nella serie regolare targata Infinite Frontier). Consigliato.

Future State: Superman of Metropolis nel volume brossurato antologico FUTURE STATE: SUPERMAN/LEGIONE DEI SUPER-EROI. John Timms ai disegni ce la mette tutta ma Jon Kent non riesce a convincere nei panni del nuovo Superman anche a causa di un plot estremamente derivativo di Sean Lewis.

The Guardian nel volume brossurato antologico FUTURE STATE: UNIVERSO DC. In questa storia in appendice si riprende la versione partorita da Morrison del personaggi creato da Jack Kirby. Un’avventura urbana in una Metropolis solo parzialmente futuristica.

Mister Miracle nel volume brossurato antologico FUTURE STATE: UNIVERSO DC. Ancora una storia in appendice con una versione morrisoniana di un personaggio creato da Jack Kirby. Per quanto le premesse siano interessanti, questa mini si perde quasi subito mordente risultando acerba.

Future State: Superman – Worlds of War su SUPERMAN 23. Phillip Kennedy Johnson e Mikel Janin rimaneggiano una intuizione avuta da John Byrne durante la sua run sull’Uomo d’Acciaio. Una versione intrigante, seppur originalissima, di Superman. Consigliato.

Black Racer nel volume brossurato antologico FUTURE STATE: UNIVERSO DC. Una radicale rivisitazione sci-fi del bel personaggio di Jack Kirby. Senz’altro la peggior storia in appendice di tutto DC: Future State.

Midnighter nel volume brossurato antologico FUTURE STATE: UNIVERSO DC. Di tutte le storie in appendice alle miniserie di Superman durante Future State, questa dedicata a Midnighter è senz’altro la migliore complice anche il particolarissimo stile grafico di Gleb Melnikov per un plot che mischia fantascienza e azione e le cui conseguenze (o forse sarebbe meglio dire le premesse) si vedranno solo nella miniserie Superman and The Authority.

Nubia su a WONDER WOMAN 19 e 20. L.L. McKinney, Alitha E. Martinez e Mark Morales recuperano in maniera puntuale l’Amazzone creata da Robert Kanigher e Don Heck su Wonder Woman Vol. 1 #204 (data di copertina gennaio 1973) e la ricollegano con personalità alle vicissitudini (non semplicissime) di Diana e delle Amazzoni soprattutto nell’era Rinascita. Consigliato.

Future State: Green Lantern su LANTERNA VERDE 16 e 17. Quella con protagonista le Lanterne Verdi è senz’altro un’altra mini da evitare. La parte grafica è debole, le storie in appendice poco interessanti ed in generale si respira un certo retrogusto anni ’90 che mal si adatta alla mitologia e alle trame che, soprattutto negli ultimi anni, è diventata la caratteristica principale del franchise.

Future State: Justice League su JUSTICE LEAGUE 16 e 17. Se avete amato il già citato One Million non potrete amare la Justice League del futuro così come creata da Joshua Williamson e Robson Rocha. Peccato che il plot non riesca a mantenere alta l’attenzione del lettore risultando una mera introduzione alla squadra.

Future State: Kara Zor-El, Superwoman nel volume brossurato antologico FUTURE STATE: SUPERMAN/WONDER WOMAN. Interessanti le premesse di questa mini di Marguerite Bennett e Marguerite Sauvage che vira sin da subito su territori young adult.

Future State: Superman vs. Imperious Lex nel volume brossurato antologico FUTURE STATE: SUPERMAN/LEGIONE DEI SUPER-EROI. Molto divertente questa mini di Mark Russell e Steve Pugh. Se amate lo stile ironico e abrasivo dell’autore di The Flintstones non rimarrete delusi.

Future State: Wonder Woman nel volume brossurato antologico FUTURE STATE: SUPERMAN/WONDER WOMAN. Joëlle Jones introduce la nuova Wonder Woman, Yara Flor, con stile grafico sontuoso ma optando per un tono dissacrante, ironico quasi sovversivo che soverchia qualche buona intuizione.

Future State: Superman/Wonder Woman nel volume brossurato antologico FUTURE STATE: SUPERMAN/WONDER WOMAN. I nuovi Superman e Wonder Woman si confrontano sulla loro pesante eredità: uno dei topoi della legacy degli eroi DC rimaneggiata senza particolare originalità.

Future State: Legion of Super-Heroes nel volume brossurato antologico FUTURE STATE: SUPERMAN/LEGIONE DEI SUPER-EROI. Brian M. Bendis rimaneggia ancora una volta un plot classico della Legione intasando la lettura con una quantità spropositata di dialogo spesso vacua, il tutto è salvato dalla solita prova eccellente di Riley Rossmo alle matite.

Future State: House of El su SUPERMAN 24. Con questo one-shot, Phillip Kennedy Johnson e Scott Godlewski uniscono alcune suggestioni televisivi con quelle, ancora una volta, di One Million e di alcune storie Silver Age creando davvero un futuro “alternativo” di Superman. Una intuizione davvero interessante che speriamo venga ripresa in futuro. Consigliato.

Future State: Swamp Thing nel volume brossurato antologico FUTURE STATE: SHAZAM!/BLACK ADAM. Non c’è due senza tre dice il proverbio, e Ram V, coadiuvato da un solidissimo Mike Perkins, fa di nuovo centro rimaneggiando la mitologia di Swamp Thing presentandoci un futuro distopico in cui l’umanità non è più la specie dominante. Consigliato.

Black Adam nel volume brossurato antologico FUTURE STATE: SHAZAM!/BLACK ADAM. Quella con protagonista Black Adam è forse la mini che maggiormente paga dazio a One Million per atmosfere e svolgimento. Il plot è tutto sommato abbastanza autonomo rispetto alle trame principali di Future State.

Future State: Immortal Wonder Woman su a WONDER WOMAN 19 e 20. Questa mini con protagonista Diana è l’unica che si ricollega direttamente a Death Metal, il gusto è onirico ed il suo climax serve da evidente colpo d’apertura per Infinite Frontier.

Da DC: Future State a Infinite Frontier

Che cosa avverrà alla fine del viaggio nei futuri di DC: Future State? DC rilancerà tutta la sua linea editoriale sotto l’egida Infinite Frontier: si partirà con un albo one-shot di 64 pagine (sulla falsariga di quanto accaduto già con il rilancio Rebirth) intitolato DC’s Infinite Frontier #0. Non è stata ancora ufficializzata la pubblicazione italiana dell’albo ma è lecito aspettarsi che Panini DC Italia lo proponga in autunno inoltrato, fra ottobre e novembre, andando poi a rivedere l’assetto delle sue pubblicazioni.

A scrivere e disegnare DC’s Infinite Frontier #0 troviamo fra gli altri: Joshua Williamson, Scott Snyder, James Tynion IV con John Timms, Brian Michael Bendis e David Marquez, Becky Cloonan, Michael W. Conrad con Alitha Martinez, Geoff Johns e Todd Nauck, Joshua Williamson e Alex Maleev, James Tynion IV e Jorge Jimenez e Phillip Kennedy Johnson con Jamal Igle.

Joshua Williamson, ex-scrittore di The Flash, ha commentato:

DC’s Infinite Frontier #0 è davvero un nuovo inizio per DC, un’era in cui tutto è possibile. Partiremo dalle conseguenze di Dark Nights: Death Metal e le combineremo con il meglio di quello che, come scrittori e disegnatori, amiamo per portare l’Universo DC in una direzione nuova ed entusiasmante. In questo albo ci saranno tante anteprime di storie che leggeremo in tutto il 2021 e misteri che si dipaneranno nei mesi a venire.

Ecco alcune delle trame che leggeremo in DC’s Infinite Frontier #0: