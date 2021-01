DC annuncia Batman: The Dark Knight di Tom Taylor & Andy Kubert

DC anticipa di qualche giorno l’ufficializzazione delle uscite prevista ad aprile annunciando Batman: The Dark Knight di Tom Taylor e Andy Kubert, una nuova miniserie che promette di portare Batman in giro per il mondo per risolvere un caso senza precedenti!

Batman: The Dark Knight di Tom Taylor & Andy Kubert, i dettagli

Batman: The Dark Knight sarà una miniserie di 6 numeri da 26 pagine in partenza negli Stati Uniti il prossimo 13 aprile e sarà scritta da Tom Taylor (Injustice, DCeased, Suicide Squad) con matite di Andy Kubert (Batman: Il Cavaliere Oscuro – Razza Suprema, Superman: Su nel Cielo) ed avrà come protagonista un Batman maturo, veterano di mille battaglie ma non meno efficiente e deciso a risolvere un caso che lo porterà addirittura in Europa.

Quando una orribile tragedia nel Regno Unito sembra essere connessa in maniera molto personale, e mortale, al Cavaliere Oscuro è tempo di fare le valigie e lasciare Gotham City per investigare. Batman si ritroverà a fronteggiare una indagine impegnativa, ad avversari sconosciuti e nuovi alleati: tutto questo per stanare il villain noto come Equilibrium.

Tutti gli indizi su questi nuovo alleati fanno pensare a Cavaliere o Scudiero, dalle pagine di Batman Incorporated; ma chi si cela davvero dietro quei nomi? E quanto potranno essere d’aiuto per Batman invecchiato, con le costole incrinate, una spalla slogata e fiaccato dalle mille battagli? È davvero giunta l’ora per Cavaliere Oscuro di appendere il mantello al chiodo?

Batman: The Dark Knight, parlano gli autori

Tom Taylor dichiara:

Ogni volta che c’è la possibilità di raccontare una storia di Batman non mi lascio scappare l’occasione ma lavorare con una leggenda con Andy Kubert proprio su Batman è uno sgno e un onore. Ho una statua del Batman di Andy sulla mia scrivania ed è davvero imponente. L’editor Ben Abernathy e Andy mi hanno presentato questa idea di un Batman maturo che lascia Gotham per l’Europa e immediatamente ho pensato a tutte le storie che si potrebbero raccontare, e che io avrei voluto leggere, di un Batman più cinico e disincantato. Fortunatamente avevo già qualcosa in mente, qualcosa che avevo proposto nel 2021 e nove anni dopo eccoci qui… con questa miniserie e un nuovo villain per Batman!

Andy Kubert aggiunge:

Questa miniserie ha un approccio diverso a Batman come tutte quelle che ho disegnato precedentemente. Ogni storia ha un proprio tono e ogni storia viene illustrata in maniera diversa. Batman e Figlio, Cosa è successo al Cavaliere Oscuro, Batman: Il Cavaliere Oscuro – Razza Suprema persino Flashpoint Batman e questa Batman: The Dark Knight non fa differenza. Quando ne ho discusso con Ben Abernathy sapevo di voler realizzare un Batman “esagerato” sapevo di dover cercare uno scrittore che seguisse questo mio istinto e Tom Taylor era la scelta giusta dopo DCeased e Suicide Squad.

In questa storia vedremo un Batman massiccio, indurito. Le battaglie, le ferite subite si fanno sentire… quando cammina si potrebbero sentire quasi le ossa scricchiolare. E Tom lo descrive alla perfezione.

Taylor conclude: