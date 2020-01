Deadshot (Suicide Squad Comics) da Prime 1 Studio

Proprio nelle scorse ore Prime 1 Studio ha aperto i preordini della nuovissima e bellissima statua di Deadshot tratta da Suicide Squad dei fumetti DC Comics. L’imponente statica sarà alta quasi 88 cm e sarà e sarà in scala 1/3 realizzata per la maggior parte in resina, anche in questo caso sarà disponibile in due versioni: la normal e la versione Exclusive che avrà una terza testa alternativa come bonus ispirata alla versione classica che farà parte della linea Museum Masterline.

All’interno della confezione troveremo diversi extra che andranno a sostituire alcune parti di ricambio per la statua tra cui:

Due parti intercambiabili del braccio destro (uno rivolto verso il basso e l’altro rivolto in avanti con l’effetto dello sparo)

Due parti intercambiabili del braccio sinistro (un braccio che tiene verso l’alto il fucile di precisione e l’altro rivolto verso il basso)

Due teste intercambiabili (una normale e l’altra danneggiata)

Da segnalare la presenza di un led funzionante presente in ogni testa nell’occhio destro.

Floyd Lawton alias Deadshot, è un personaggio immaginario dell’universo DC Comics, creato nel 1950 e ispirato a un cecchino veramente esistito durante la seconda guerra mondiale di nome Vasilij Grigor’evič Zajcev. Deadshot è considerato a tutti gli effetti uno dei più letali assassini e si vanta regolarmente di non sbagliare mai un colpo. Il personaggio appare per la prima volta nel fumetto di Batman n.59 e nonostante sia sempre descritto come un supercattivo, a volte è raffigurato come un antieroe.

La statua di Deadshot avrà un prezzo pari a 1.099 $ per l’edizione normal mentre 1.149 $ per la versione Exclusive, si può già prenotare direttamente dal sito di Prime 1 Studio con uscita nel periodo che va da Febbraio a Maggio 2021.