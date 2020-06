Deathstroke: Knights & Dragons – trailer del film animato

DC e Warner Bros. hanno diffuso il primo trailer di Deathstroke: Knights & Dragons, nuovo film animato di 90 minuti circa che, con oltre 50 minuti di contenuti aggiuntivi, espanderà la webserie uscita su CW Seed.

A prestare la voce a Slade Wilson/Deathstroke ci sarà Michael Chiklis (The Shield) mentre Sasha Alexander sarà sua moglie, Adeline Kane, la regià sarà Sung Jin Ahn su sceneggiatura del veterano J.M. DeMatteis (Superman: Red Son, Batman: Bad Blood). Sam Register, Greg Berlanti e Sarah Schechter sono invece i produttori esecutivi.

Eccovi il trailer:

Questa invece la sinossi:

Il Mercenario e l’assassino professionista Slade Wilson conduce due vite parellele: la prima è quella del killer infallibile Deathstroke, la seconda quella di un amorevole padre di famiglia. Quando i due mondi collideranno, messi in rotta di collisione dall’organizzazione terroristica nota come H.I.V.E., il killer in Slade dovrà combattere per salvare le vite dei suoi cari e quello che rimane di umano in lui. Con la sua anima lacerata e suo figlio prigioniero, Deathstroke dovrà espiare i suoi peccati lottando per il suo futuro!

Deathstroke: Knights & Dragons – The Movie uscirà sulle piattaforme digitali il prossimo 4 agosto mentre la versione blu-ray è prevista per il 18 dello stesso mese.

Deathstroke (noto anche come Deathstroke il Terminator), il cui vero nome è Slade Joseph Wilson, è un personaggio DC creato da Marv Wolfman e George Pérez, apparso per la prima volta sulle pagine di The New Teen Titans #2 del dicembre 1980. Deathstroke è un letale mercenario ed assassino professionista, ricorrente avversario di Batman e soprattutto di Nightwing, del quale è la nemesi giurata e antagonista principale.

Nella serie animata Teen Titans è stato doppiato da Ron Perlman mentre sono comparse ben tre versioni live-action: Manu Bennett in Arrow, Esai Morales in Titans e Joe Manganiello nei Worlds of DC con il cammeo finale in Justice League del 2017.