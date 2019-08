Ms. Marvel: la serie live action approderà su Disney +

Da poco è stato rivelato che Ms. Marvel avrà una serie a lei dedicata che approderà sulla piattaforma Disney +.

Già da qualche tempo circolavano alcuni rumor riguardo un’eventuale serie dedicata a Ms. Marvel, alter ego di Kamala Khan, un’adolescente con una grande ammirazione per Carol Denvers. Ma da pochi istanti questa voce di corridoio è stata confermata ufficialmente. A quanto pare questa serie approderà sulla piattaforma streaming Disney + e si tratterà di un prodotto basato su uno dei primi personaggi musulmani dell’universo Marvel. Questa una grande novità per quanto riguarda il panorama cinematografico e televisivo del brand.

La conferma ufficiale arriva da Hollywood Reporter e, secondo la fonte, gli studios avrebbero ingaggiato Bisha K. Ali (Sex Education; Four Weddings and a Funeral) come sceneggiatrice e showrunner della serie. Attualmente non si conosce ancora il nome dell’attrice che vestirà i panni della giovane eroina, anche se ulteriori updates potrebbero giungere nel corso del weekend dal D23 Expo di Anaheim, importante evento in cui la Walt Disney presenterà le proprie novità tra cui i prossimi progetti della Marvel.

Kamala Khan ha origine statunitensi e pakistane e appartiene ad una religiosa famiglia musulmanta nel New Jersey. Nei fumetti lei è alla continua ricerca di sé stessa e i suoi poteri le danno la possibilità di allungare e cambiare la forma del proprio corpo. Non siamo a conoscenza dell’uscita della serie o del momento in cui si svolgeranno le riprese.

Si tratta solo di una delle prime notizie riguardo l’MCU e in questi giorni ci aspettiamo tantissimi trailer e novità, su cui in queste ore stanno saltando fuori molti leak e il web sta formulando diversi rumor. Lo show di Ms. Marvel approderà sulla piattaforma streaming Disney + insieme a Loki, WandaVision o The Falcon and The Winter Soldier.