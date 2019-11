Disney+: ecco i titoli che probabilmente non saranno disponibili!

Disney+ ha compiuto il suo debutto ufficiale lo scorso 12 novembre in alcuni Stati, e farà la sua comparsa in Italia a partire dal prossimo 31 marzo 2020. Guardando il palinsesto attualmente disponibile negli USA è però rilevabile una lunga lista di titoli che non faranno capolino (per ora) sulla piattaforma della Casa di Topolino.

Per chi non lo sapesse, Disney ha una forza contrattuale molto forte, ma naturalmente non può venire meno a precedenti accordi contrattuali firmati con Netflix, HBO e altre emittenti televisive. Per questo motivo, molti prodotti saranno disponibili solo su piattaforme terze e non su quella dell’ammiraglia di Topolino. In questo articolo abbiamo dettagliato, catalogo per catalogo, dove trovare i titoli non ancora presenti su Disney+. Questo elenco è basato ovviamente per ora sul panorama commerciale del mercato USA e qualche differenza potrebbe esserci rispetto alla situazione dei diritti sul mercato italiano ma può dare una idea di come saranno “spezzettate” le varie IP fra i diversi servizi di streaming.

Netflix

Ant-Man and The Wasp

Avengers: Infinity War

Black Panther

Christopher Robin

Coco

Expedition China

Ghost of the Mountains

Growing Up Wild

Incredibles 2

John Carter

Mary Poppins Returns

National Treasure

The Nutcracker and the Four Realms

Oceans

Ralph Breaks the Internet

Solo: A Star Wars Story

Star Wars: The Last Jedi

Tarzan

Thor: Ragnarok (2017)

A Wrinkle in Time

Starz

Frankenweenie

Into the Woods

The Lone Ranger

Mars Needs Moms

McFarland, USA

The Odd Life of Timothy Green

Old Dogs

Prince of Persia: The Sands of Time

The Sorcerer’s Apprentice

Up

HBO

The Big Green

George of the Jungle

Holes

Homeward Bound

The Jungle Book (1994)

The Mighty Ducks

Cinemax

Cool Runners

TNT

Cenerentola (2015)

Disney+, i titoli che potrebbero arrivare presto

Air Bud

Aladdin (2019)

Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day

Alice Through the Looking Glass

Beauty and the Beast (2017)

Angels in the Outfield

Enchanted

The Incredible Hulk (2008)

The Jungle Book (2016)

Maleficent

Maleficent: Mistress of Evil

Million Dollar Arm

Oz the Great and Powerful

Penguins

Planes

Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales

Spider-Man: Homecoming

Spider-Man: Far From Home

Tomorrowland

Toy Story 4

Truly, Madly, Deeply

Wings of Life