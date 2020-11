DMZ – HBO Max conferma la serie TV dal fumetto DC

In sviluppo da molti mesi, solo pochi giorni fa è arrivata la conferma ufficiale che HBO Max ha dato conferma per l’inizio dei lavori sulla serie TV basata su DMZ, serie DC/Vertigo scritta da Brian Wood e disegnata dall’italiano Riccardo Burchielli.

DMZ – la serie TV

DMZ è sviluppata da Roberto Patino (Westworld) e Ava DuVernay (When They See Us). Il cast è guidato da Rosario Dawson (Briarpatch, Rent, Sin City) e Benjamin Bratt (Law & Order, Traffic) e vi fanno parte anche Hoon Lee (Banshee, Warrior), Freddy Miyares (When They See Us, The L Word: Generation Q) e Jordan Preston Carter (The Haves and the Have Nots).

Nella serie, la protagonista sarà il personaggio di Rosario Dawson, descritto come “una coriacea dottoressa che intraprende un viaggio straziante per salvare vite mentre cerca disperatamente suo figlio perduto”. La serie è ambientata in un imprecisato futuro in cui gli Stati Uniti stanno vivendo una Seconda Guerra Civile.

Roberto Patino ha dichiarato:

Non potrei essere più entusiasta di portare questa epopea sullo schermo con i miei partner, WBTV e HBO Max, un cast sublime guidato da Rosario e Benjamin, e la mia compagna e amica, l’inimitabile e sempre stimolante Ava DuVernay. DMZ offre un mondo ricco di storie che, più di ogni altra cosa, esaltano la resilienza della comunità e lo spirito umano. Non vedo l’ora di far vedere la serie ai fan dei fumetti e ai nuovi spettatori e di farli entrare, ugualmente, in questo ossessionante e stimolante mondo.

Sarah Aubrey, responsabile dei contenuti originali HBO Max, ha aggiunto:

La storia di un paese dilaniato che mostra DMZ risuona in modo inquietante e profondo nel mondo di oggi. Col talentuoso team visionario composto da Ava e Roberto, portare sullo schermo questo acclamato gioiello DC promette intrattenimento e di ispirare speranza.

DMZ è prodotta da ARRAY Filmworks di Ava DuVernay in associazione con Warner Bros. Television. L’inizio della produzione è fissato per i primi mesi del 2021.

Ecco le prime immagini:

DMZ, il fumetto

DMZ, la serie a fumetti, tornerà presto disponibile in una nuova edizione targata Panini DC Italia.

Intanto eccovi una breve sinossi: