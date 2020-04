Doctor Strange in the Multiverse of Madness rinviato al 2022

A causa dell’emergenza sanitaria in corso, i Marvel Studios si sono visti costretti a rivedere i loro programmi per quanto riguarda le uscite cinematografiche ed è notizia recente anche il rinvio del seguito di Doctor Strange.

Leggi anche: Sam Raimi dirigerà Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Doctor Strange in Multiverse of Madness, previsto inizialmente il 5 novembre 2021, arriverà nei cinema il 25 marzo 2022. Precedentemente Scott Derrickson, originariamente incaricato di dirigere il sequel, si è allontanato dal progetto a causa di “divergenze creative”, venendo sostituito da Sam Raimi, regista della prima trilogia di Spider-Man e della serie de La Casa.

Se, da un lato, i fan sono rimasti delusi dall’abbandono di Derrickson, allo stesso tempo sono rimasti entusiasti del coinvolgimento di Raimi all’interno del progetto. A rendere questo evento ancora più interessante è che in Spider-Man 2 nel 2004, J. Jonah Jameson, interpretato da un magistrale J. K. Simmons, fece riferimento a Doctor Strange in un momento in cui non c’erano franchising interconnessi, rendendo questa coincidenza davvero sorprendente.

Il seguito del film Marvel non è l’unico ad aver subito questa sorte, all’interno dell’industria cinematografica: a Febbraio, Mission: Impossible 7 ha interrotto la produzione in Italia a causa del numero di casi di virus, mentre Marzo ha visto il prossimo film di James Bond, No Time to Die, ritardare la sua uscita, nonostante fosse apparentemente vicino al completamento della post-produzione. Da quel momento, si è innescata una reazione a catena che ha colpito quasi tutte le produzioni cinematografiche e televisive, coincidendo con la chiusura delle sale cinematografiche in tutto il mondo.

Doctor Strange in Multiverse of Madness vedrà Sam Raimi alla regia e Michael Waldron alla sceneggiatura. Gli attori per ora confermati saranno Benedict Cumberbatch nel ruolo di Stephen Strange e Elizabeth Olsen nei panni di Scarlett Witch; inoltre, si ha la conferma che sarà collegato alla nuova serie originale di Disney + Wandavision, con protagonisti Scarlett stessa e Visione.