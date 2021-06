Nel tardo pomeriggio di ieri, Marvel ha annunciato che Donny Cates e Ryan Ottley sono il nuovo team creativo di Hulk. La serie infatti ripartirà con un nuovo #1 a novembre negli Stati Uniti subito dopo la conclusione della pluripremiata Immortal Hulk di Al Ewing e Joe Bennett.

Eccovi la copertina del primo numero:

Donny Cates e Ryan Ottley sono il nuovo team creativo di Hulk, i primi dettagli

Il nuovo eccezionale team creativo darà il via ad una nuova era per il Golia Verde. Bruce Banner infatti farà una scoperta clamorosa: un modo per controllare il mostro dentro di lui. Cosa significherà questo per Hulk? Sarà messo definitivamente a tacere oppure sarà una soluzione nuova ad un vecchio “problema” che potrebbe creare qualcosa di nuovo e potenzialmente devastante?

Si tratta di un viaggio completamente nuovo nel personaggio e soprattutto nella sua rabbia, una eredità esplorata come mai nessuno aveva osato fare prima.

Eccovi una tavola in anteprima del primo numero:

Donny Cates (Venom) ha commentato:

Marvel mi ha dato le redini del personaggio più forte che ci sia, ahahaahaha… e ragazzi! Non siete pronti per quello che leggerete. Scoprirete cosa significa far arrabbiare me e Ryan Ottley e indovinate? Bè… sono sicuro che non vi piacerà vederci arrabbiati.

Un primo assaggio della nuova serie dedicata a Hulk si avrà, sempre negli Stati Uniti, il prossimo 14 agosto per il Free Comic Book Day con l’albo Free Comic Book Day: Avengers/Hulk (2021) #1.

Da Immortal Hulk a Hulk

Circa 15 giorni fa, Marvel aveva annunciato la fine di Immortal Hulk che, come molti fan avevano ampiamente intuito, coinciderà con l’albo #50 in arrivo a settembre nelle fumetterie americane.

In quella occasione Al Ewing aveva commentato laconicamente:

È il momento di ammetterlo, Immortal Hulk sta per raggiungere la fine del percorso che ci eravamo prefissati di raccontare. Nel #49 il Gigante di Giada arriverà alle porte dell’abisso e dovrà fare i conti con la sua vita, giusto in tempo per l’ultimo incredibile albo.

Marvel aveva annunciato il finale presentando la copertina del #49 firmata da Alex Ross commentando:

Quest’anno vivremo la fine di una delle serie più di successo degli ultimi anni: Immortal Hulk di Al Ewing e Joe Bennett. Con Immortal Hulk #50 si chiuderà una gestione che ha ridefinito il personaggio e il modo di leggerlo da parte dei lettori. Ewing e Bennett si congederanno così da Bruce Banner, dalla Green Door e da tutti gli elementi che hanno ridefinito il mito del personaggio.

Eccovi la copertina:

Marvel promette un finale esplosivo alludendo probabilmente ad un rilancio più o meno immediato della serie sulla base di quanto costruito da Al Ewing. Nello specifico lo scrittore ha ampliato la mitologia di Hulk alludendo al fatto che tutti coloro che hanno subito gli effetti dei raggi Gamma siano imbrigliati in un ciclo di morte e resurrezione. Questo ciclo è scandito dall’attraversamento della Green Door, una porta che conduce a diverse dimensioni in cui scienza e misticismo si fondono alla mercé del malefico One Below All.

È possibile che Marvel e Ewing vogliano anche chiudere il concept con l’ultimo albo e con esso la possibilità che venga riutilizzato in futuro facendo tornare il Gigante di Giada ad atmosfere più “classiche” e tradizionali.