Dove Cameron vorrebbe interpretare Gwen Stacy nel Marvel Cinematic Universe

Dove Cameron vorrebbe interpretare Gwen Stacy/Ghost Spider nei prossimi film del Marvel Cinematic Universe, cosa accadrà dopo l'accordo Marvel-Sony?

Dove Cameron, giovane attrice, cantante e doppiatrice statunitense vorrebbe interpretare Gwen Stacy/Ghost Spider nei prossimi film del Marvel Cinematic Universe. La giovane interprete, che ha già prestato la voce al personaggio di Gwen Stacy nella miniserie animata Marvel Rising, vorrebbe però giocare una partita alla pari con Tom Holland.

“Adorerei interpretare Gwen Stacy. Adorerei interpretare Spider-Gwen o Ghost Spider o qualunque sua incarnazione. Penso che sia un personaggio molto interessante“, ha detto la Cameron a Yahoo! Entertainment. “Sono stata onorata quando mi hanno chiesto di prestare la voce a suo personaggio e vorrei avere una chance per interpretare il suo ruolo sul grande schermo. Adoro le ragazze che hanno ruoli d’azione, anche io sono così. Ma vorrei che fosse una partita alla pari (con Tom Holland)“.

Oltre ad aver prestato la voce a Gwen Stacy nella mini serie animata Marvel Rising, Dove Cameron ha anche interpretato il personaggio di Ruby in diversi episodi della serie tv ABC della Marvel: Agent of S.H.I.E.L.D. Come sappiamo Gwen Stacy è stata già portata sul grande schermo in Amazon Spider-Man e Amazing Spider-Man 2 da Emma Stone, precedentemente all’ingresso di Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe. Non tutti forse ricordano che anche in Spider-Man 3 di Sam Raimi Gwen Stacy era interpretata da Bryce Dallas Howard, figlia di Ron Howard.

Gwen Stacy è un personaggio fondamentale nell’evoluzione del personaggio di Spider-Man. Creata da Stan lee e Steve Ditko, il personaggio di Gwen Stacy fa la sua prima apparizione in Amazing Spider-Man #1 e la sua morte, avvenuta per mano del Green Goblin, segnerà un punto di svolta davvero importante per Peter Parker e per Spider-Man.

Come sappiamo Marvel e Sony hanno raggiunto un accordo sul personaggio di Spider-Man che ritornerà nel Marvel Cinematic Universe per un altro film in solitaria e per un’apparizione in un altro film, quindi chissà, forse Spider-Gwen potrebbe fare il suo ingresso nell’universo cinematografico Marvel.