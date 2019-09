Spider-Man torna a casa: raggiunto un nuovo accordo tra Sony e Marvel Studios

Notizia bomba che tutti i fan Marvel stavano aspettando da tempo, finalmente Sony e i Marvel Studios hanno raggiunto un nuovo accordo in queste ore e Spider-Man ritorna di nuovo a casa!

Variety con un comunicato ufficiale dal proprio sito ha comunicato che il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha annunciato che il viaggio dello Spider-Man di Tom Holland nel MCU continuerà con un terzo film, in uscita il 16 luglio del 2021!

Kevin Feige ha dichiarato in un comunicato: “Sono elettrizzato che il percorso di Spidey nel MCU continuerà e tutti noi ai Marvel Studios siamo davvero entusiasti del fatto che continueremo a lavorarci. Spider- Man è un’icona potente e un eroe la cui storia attraversa tutte le generazioni e gli spettatori intorno al mondo. Si tratta inoltre dell’unico eroe con il superpotere di attraversare universi cinematogrifici, mentre la Sony continua a sviluppare il proprio Spidey-verse non saprete mai che cosa potrà riservarvi il futuro“.

Ecco le dichiarazioni della produttrice Amy Pascal, che tornerà a lavorare anche nel terzo capitolo assieme ai Marvel Studios:

Questo è grandioso. La storia di Peter Parker ha preso una svolta drammatica in Far From Home e non potrei essere più felice all’idea di lavorare di nuovo insieme ai Marvel Studios e scoprire dove lo porterà questo viaggio.