Dragon Ball Super: capitolo 55, la vera identità di Merus!

Torna il nostro appuntamento mensile con il nuovo capitolo di Dragon Ball Super, il #55, disponibile finalmente sui canali ufficiali: Se volete saperne di più, in attesa della serie animata e dell’edizione italiana portandovi avanti scoprendo dettagli in anticipo questo articolo fa per voi. Chiaramente, e come sempre, vi diremo anche come fare a leggerlo in modo del tutto legale.

Se desiderate non avere alcun tipo di spoiler: non proseguite nella lettura… noi vi abbiamo avvisato e pertanto state alla larga da quanto seguirà perché parleremo proprio del contenuto del capitolo.

Attenzione Spoiler

Partiamo dalle nozioni base su dove reperire il capitolo #55 e i futuri capitoli in anteprima. Grazie all’esistenza del portale (esiste anche l’App) di MangaPlus, dell’editore giapponese Shueisha, è possibile leggere con cadenza mensile i nuovi capitoli delle avventure di Dragon Ball Super. In questo sito, del tutto legale, vengono proposti i primi, e gli ultimi capitoli di tutti i manga dell’editore. Segnaliamo inoltre che ogni testata è disponibile sia in lingua inglese che spagnola. Anche se siete ad un livello di inglese base vi garantiamo che l’adattamento risulta molto leggibile e in ogni caso vi consentirà di tenervi allenati.

Ma andiamo a vedere cosa succede in questo nuovo episodio. Il capitolo 55 di Dragon Ball Super porta avanti una linea narrativa che si sviluppa su diverse storyline. Si inizia esattamente da dove ci ha lasciato il capitolo 54, quindi dal dialogo tra Whis e il Gran Sacerdote. La preoccupazione del Gran sacerdote riguarda infatti la condotta di Merus, che si rivela essere un angelo a tutti gli effetti. Possiamo dire di non essere del tutto sorpresi? Infatti come tanti altri lettori avevamo colto diversi indizi sparsi nei capitoli precedenti.

Su Yardrat si passa alla parte dedicata a Vegeta, che grazie alle sue capacità è riuscito a padroneggiare la propria forza spirituale. Questa nuova padronanza delle sue abilità arriva giusto in tempo dato che gli uomini di Moro hanno iniziato un attacco proprio sul pianeta dove si trova Vegeta. Lui stesso rimane molto sorpreso dal livello di forza raggiunto mettendo ko gli invasori. Uno di loro, prima di morire, gli rivela che Moro si sta dirigendo sul pianeta Terra e che arriverà entro due mesi.

Goku e Merus, intanto, hanno finalmente raggiunto la fine dell’allenamento dato che l’orologio nella stanza dello spirito e del tempo ha indicato la scadenza dei due mesi concessi da Moro. Proprio mentre i due decidono di effettuare un ultimo duello al massimo dei loro poteri entra in scena Whis che li obbliga ad uscire teletrasportandoli all’esterno e obblica Merus a rivelarsi come angelo. Dato che come angelo non può intromettersi nelle faccende umane, Merus è costretto a lasciare Son Goku seguire Whis. Goku è quindi costretto a tornare sulla terra con la navicella di Merus, sempre che trovi un modo per guidarla. Un nuovo capitolo di Dragon Ball Super ci aspetta il 20 Gennaio 2020.