Dragon Ball Super: capitolo 54, Son Gohan alla riscossa!

L’ultimo capitolo di Dragon Ball Super, il #54, è finalmente stato rilasciato: Se volete saperne di più portandovi avanti prima della sua edizione italiana scoprendo dettagli in anteprima questo articolo fa per voi. Chiaramente vi diremo anche come fare a leggerlo per intero e in modo del tutto legale.

Se desiderate non avere alcun tipo di spoiler: non proseguite nella lettura… noi vi abbiamo avvisato e pertanto state alla larga da quanto seguirà perché parleremo proprio del contenuto del capitolo.

Attenzione spoiler

Partiamo dalle informazioni su dove reperire il capitolo #54 e i futuri capitoli in anteprima. Dovete sapere che da qualche anno esiste il portale (ma anche l’App) di MangaPlus, sito di proprietà dell’editore giapponese Shueisha, che distribuisce tra i vari titoli anche Dragon Ball Super. Periodicamente, in concomitanza dell’uscita cartacea del capitolo su rivista, il sito viene aggiornato con gli ultimi capitoli delle varie testate. Tutte le serie sono disponibili sia in lingua inglese che spagnola. Vi assicuriamo che la traduzione è abbastanza leggibile anche se “masticate” poco la lingua inglese, se poi siete abituati a leggerlo sarà anche un buon metodo per tenersi in allenamento.

Questo capitolo prosegue proprio dove ci ha lasciato il #53 con l’arrivo di Son Gohan. Questo nuovo episodio, dal titolo “Gohan contro Seven Three“, è focalizzato per quasi tutto il capitolo sullo scontro tra il figlio di Goku e il seguace di Moro chiamato Seven Three. L’arrivo di Son Gohan, quasi in extremis, ha ribaltato le sorti del precedente incontro che vedeva Piccolo allo stremo delle forze dopo uno scontro davvero epico, infatti proprio quando il nemico sta per infliggere a Piccolo il colpo di grazia, ecco arrivare Gohan in tutta la sua rinata potenza. Lo scontro tra i due vede un Gohan in netta superiorità come non lo si vedeva dai tempi di Majin Bu.

Seven Three si avvale delle tecniche di Piccolo tra le quali ritroviamo molte delle tecniche appartenenti ai namecciani come ingigantimento e allungamento degli arti, che Gohan allenandosi spesso con Piccolo conosce fin troppo bene, purtroppo, proprio quando il Saiyan sta per sferrare una potentissima Kamehameha, Seven Three cambia strategia e si avvale dei poteri di Moro assorbendo completamente il colpo senza sortirne alcun effetto. Uno dei trucchetti di Seven Three, di fatto, è quello di potersi avvalere dei poteri altrui toccando solamente chi li detiene e proprio prima di arrivare sulla terra egli aveva toccato il collo di Moro potendone quindi emulare i poteri.

A questo punto i terrestri sono nuovamente in difficoltà e Moro, che intanto sta osservando la Battaglia dallo Spazio, riesce ad ascoltare Krilin che avvisa gli amici che Goku e Vegeta stanno per fare ritorno dopo il loro allenamento e che sicuramente li sconfiggeranno. A questo punto lo stregone capisce di poter sfruttare la cosa a suo vantaggio e richiama i suoi scagnozzi in modo tale che possa assorbire più energia possibile grazie alla presenza dei due guerrieri.

Jaco ne approfitta per avvisare Goku, che stava facendo una pausa dagli allenamenti nella stanza dello spirito e del tempo, del tempo rimasto per imparare la tecnica dell’ultra istinto. A questo punto però facciamo anche una scoperta, Merus in risposta a Goku sul motivo per il quale non avesse ancora toccato cibo risponde che non ne ha bisogno, esattamente come Whis. Proprio Whis, che intanto segue gli allenamenti da lontano, viene raggiunto dal Sommo Sacerdote e i due iniziano a discutere proprio della vera identità del pattugliatore galattico, ma noi forse avevamo già intuito qualcosa. Vi diamo appuntamento al prossimo capitolo che uscirà il 20 Dicembre.