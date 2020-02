Dragon Ball Super: capitolo 57, la battaglia dei guerrieri Z!

Torna il nostro approfondimento mensile con il nuovo capitolo di Dragon Ball Super, il #57, disponibile finalmente sui canali ufficiali: Se volete saperne di più, in attesa della serie animata (al momento in pausa) o dell’edizione italiana cartacea (sono disponibili online i primi dieci volumi con Star Comics) portandovi così avanti con largo anticipo questo articolo fa per voi. Sarà nostra premura, ovviamente, mostrarvi come fare per leggerlo in maniera del tutto legale.

Se desiderate non avere alcun tipo di spoiler: non proseguite nella lettura… noi vi abbiamo avvisato e pertanto state alla larga da quanto seguirà perché parleremo proprio del contenuto del capitolo.

Attenzione Spoiler

Partiamo dalle basi su come e dove reperire il capitolo #57 e i futuri capitoli che usciranno in anteprima. Da ormai qualche anno per contrastare il fenomeno della pirateria lo stesso editore del manga giapponese Shueisha ha creato un portale (esiste anche l’App) chiamato MangaPlus. Da qui è possibile sfogliare digitalmente sia le nuove avventure dei nostri eroi con cadenza mensile ma anche di tutte le serie che l’editore propone. In questo sito, in forma del tutto legale, vengono condivisi i primi e gli ultimi capitoli di tutti i manga dell’editore. Questa pratica vi permetterà quindi di approcciarvi a nuovi manga, scoprendoli per la prima volta, o continuare a leggere le nuove storie appena rilasciate della vostra serie preferita. Segnaliamo però che ogni testata proposta è disponibile solamente in lingua inglese e spagnola. Non avete molta dimestichezza con la lingua inglese? Beh, non dovete spaventarvi dato che oltre ad essere tradotto in un linguaggio molto basico leggere un manga in questo modo è un ottimo metodo per tenersi allenati.

Capitolo 57

A che punto ci siamo lasciati? nel capitolo 56 abbiamo visto che i guerrieri Z scendere in campo per contrastare l’assalto di Moro. Gohan e Piccolo, Tenshinhan, Jiaozi, Crilin, Yamcha e Muten sono stati i primi a prendere parte alla battaglia ma l’arrivo di C-17 e C-18 ha ribaltato le sorti del combattimento con l’androide 73 che contro di loro non ha praticamente possibilità di assimilarne le capacità. Dopo averlo visto in azione nel torneo del potere rivediamo un Crilin in grande forma sconfiggere il primo degli avversari con l’utilizzo di varie tecniche come quella dell’immagine residua e la kamehameha. Subito dopo Crilin si dirige verso il maestro Muten che si trova in pericolo a causa delle sue avversarie.

Mentre Tenshinhan e Jiaozi da una parte e Yamcha dall’altra combattono altri nemici continua la battaglia di Muten e Crilin contro le tre avversarie. Per sconfiggerle Muten decide di adottare uno stratagemma, ovvero si benda gli occhi per non essere influenzato dalla loro bellezza. Crilin fa altrettanto ma le tre nemiche sfruttano una tecnica di fusione che le trasforma in una immensa donna fortissima. Da sola manda al tappeto Muten e mette in difficoltà Crilin che lancerà un segnale di soccorso in grado di essere recepito da Goku, sulla via del ritorno, che finalmente riuscirà a teletrasportarsi sulla Terra dove nel frattempo è sceso anche Moro salvando l’Androide 73 dalla sconfitta. Moro manda Saganbo in battaglia potenziandolo grazie alla sua energia permettendogli di combattere da solo Gohan, Piccolo, C-17 e C-18.

Stiamo assistendo all’escalation di capitoli che ci porterà al nuovo scontro tra i Saiyan e Moro e non vediamo l’ora. Lo scontro finale si avvicina. Siete curiosi di vedere cosa hanno imparato nel loro allenamento Goku e Vegeta? Lo scopriremo tra un mese!