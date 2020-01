Dragon Ball Super: capitolo 56, il ritorno dei guerrieri Z!

Torna la rubrica mensile con il nostro appuntamento con il nuovo capitolo di Dragon Ball Super, il #56, disponibile finalmente sui canali ufficiali: Se volete saperne di più, in attesa della serie animata o dell’edizione italiana cartacea (a breve uscirà il decimo volume con Star Comics) portandovi così avanti con largo anticipo questo articolo fa per voi. Sarà nostra cura ovviamente illustrarvi come fare per leggerlo in maniera del tutto legale.

Se desiderate non avere alcun tipo di spoiler: non proseguite nella lettura… noi vi abbiamo avvisato e pertanto state alla larga da quanto seguirà perché parleremo proprio del contenuto del capitolo.

Attenzione Spoiler

Come fare a leggere il nuovo capitolo? Partiamo dalle basi su come e dove reperire il capitolo #56 e i futuri capitoli che usciranno in anteprima. Grazie all’esistenza del portale (esiste anche l’App) di MangaPlus, dell’editore giapponese Shueisha, è possibile sfogliare digitalmente le nuove avventure dei nostri eroi con cadenza abbastanza regolare, in questo caso mensile, i nuovi capitoli Dragon Ball Super (ma anche di tutte le serie che l’editore propone). In questo sito, in maniera del tutto legale, vengono condivisi i primi, e gli ultimi capitoli di tutti i manga dell’editore, in tal modo ci si può approcciare a nuovi manga, scoprendoli per la prima volta, o continuare a leggere le nuove storie appena rilasciate. Segnaliamo anche che ogni titolo proposto è disponibile sia in lingua inglese che spagnola. Non avete molta dimestichezza con la lingua inglese? Beh, vi garantiamo che oltre ad essere tradotto in un linguaggio molto semplice leggere un manga in questo modo è un ottimo metodo per tenersi allenati.

Dove eravamo rimasti? Nel capitolo 55 siamo finalmente venuti a conoscenza della reale identità di Merus, mentre Vegeta sta continuando il suo allenamento su Yardrat, Goku ha terminato il suo allenamento e si sta dirigendo sulla Terra dove le truppe di Moro hanno già iniziato il loro attacco. La Terra schiera in fila tutti i suoi guerrieri (ricordando quasi la scena finale di Avengers Endgame) per difendere il pianeta. Oltre la Pattuglia Galattica, vediamo il gradito ritorno di tantissimi Guerrieri Z che non vedevamo da tempo. Gohan e Piccolo, protagonisti di epici scontri nei precedenti capitoli sono affiancati da Tenshinhan, Jiaozi, Crilin, Yamcha e Muten.

Dragon Ball Super, Ch. 56: As Moro’s forces approach, the Earth’s strongest fighters prepare for battle! Read it FREE from the official source! https://t.co/QOELsA3wHG pic.twitter.com/rYSDPTLv5J — Shonen Jump (@shonenjump) January 20, 2020

Moro prima di scendere in campo decide di inviare alcuni dei suoi soldati in giro per il pianeta creando notevole scompiglio. Gli eroi della terra sono quindi costretti a dividersi ed affrontarli individualmente. La scena si focalizza nuovamente su Gohan e Piccolo che in splendida forma affrontano di nuovo il temibile androide n.73 che a differenza del precedente scontro si trova in difficoltà dato che il figlio di Goku e Piccolo si sono allenati adeguatamente per affrontarlo in team.

L’attenzione si sposta per poco verso gli altri protagonisti, mostrandoci un Yamcha in grande spolvero e un Crilin in leggera difficoltà. L’androide n.73, messo alle strette, reagisce utilizzando nuovamente i poteri di Moro ma Gohan e Piccolo, che probabilmente avevano studiato la strategia lasciano il campo a i quali sono immuni alla tecnica che sottrae l’energia. Il capitolo si chiude con un divertente siparietto di Son Goku sperduto su un lontano pianeta intento a tornare sulla terra.

Un capitolo decisamente avvincente che ci sta offrendo tantissima azione e che ha alzato ancora l’asticella della qualità (mostrandoci anche eroi del passato) in attesa dello scontro finale.