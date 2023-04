Dragonero I Paladini sbarca al Napoli Comicon 2023 con un evento speciale in concomitanza con il suo arrivo in streaming: si tratta dunque di un’occasione imperdibile per tutti i fan dei fumetti di Bonelli ma anche per chi ama l’animazione dai toni fantastici e avventurosi.

Dragonero I Paladini al Napoli Comicon 2023 con un evento speciale

Sergio Bonelli Editore, la casa editrice italiana famosa per i suoi fumetti, entra nel mondo dell’animazione con Dragonero – I Paladini.

Comicon Napoli Dragonero

L’appuntamento da segnare in agenda è venerdì 28 aprile alle ore 10.30, giorno e orario in cui saranno proiettati al Napoli Comicon 2023 due episodi della serie animata e saranno inoltre mostrati contenuti inediti. La presentazione sarà guidata dal creatore di Dragonero, Luca Enoch, dal produttore esecutivo della serie, Vincenzo Sarno, e dal produttore Rai, Sonia Farnesi. L’evento sarà aperto al pubblico, con priorità per i bambini, fino ad esaurimento posti. In particolare, è rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado e ai grandi gruppi. Nel caso vogliate prendevi parte è consigliato prenotare tramite l’apposita mail – ufficioscuola@comicon.it.

Dragonero I Paladini: come e dove guardare la serie in streaming e in TV

Dragonero I Paladini debutterà su RaiPlay e su Rai Gulp con tutti i suoi 26 episodi in anteprima il 7 aprile in Box Set su RaiPlay e a partire dal 18 aprile su Rai Gulp con appuntamenti giornalieri (in first run alle ore 07:40 e in replica alle ore 13:20 e alle ore 18:15). Sempre su RaiPlay sono già disponibili i primi 4 episodi che potete recuperare cliccando QUI.

Tratta da Dragonero, fumetto fantasy di Luca Enoch e Stefano Vietti pubblicato da Sergio Bonelli Editore, Dragonero I Paladini” la prima serie italiana di animazione fantasy, coproduzione internazionale Sergio Bonelli Editore insieme a Rai Kids, PowerKids e NexusTV.

Dragonero - I paladini

Eccovi la sinossi e trailer: