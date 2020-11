Dylan Dog 410: La notte eterna, recensione

“Lui dal buio è ritornato, come un’ombra dal passato…”. È tornato Mana Cerace in questa seconda parte di questo mini ciclo di storie di Dylan Dog sceneggiato dal maestro Claudio Chiaverotti, per Sergio Bonelli Editore, con una Londra sottomessa dal buio e il nostro indagatore che per far luce su tutta la faccenda (niente battute alla Groucho eh n.d.r.), dovrà rievocare alcuni fantasmi del passato e ripercorrere anche la genesi di questo mostro del buio. Adesso che è tornato, Crane vuole vendicarsi di Dylan che lo aveva ucciso e di tutti coloro che nella sua vita lo hanno ostacolato sin da bambino… Cercate di non restare soli al buio mentre leggete la nostra recensione.

Dylan Dog, la notte eterna di Mana Cerace

Esattamente, dov’eravamo rimasti?

Nella prima parte raccontata in Ritorno al buio, un gruppo di adoratori del buio cerca di rievocare Mana Cerace sfruttando un vecchio “cimelio” che conteneva delle tracce ematiche del serial killer, ma le cose per loro non vanno come previsto e il mostro li elimina. Mana Cerace, però, è ormai libero di uccidere ancora e fa sprofondare Londra in una notte senza luce, in totale assenza di energia elettrica per dare inizio al suo regno del buio e vendicarsi di chi l’ha giustiziato.

Il vero Signore del Buio è ancora una volta Claudio Chiaverotti, che trascina tutta Londra nel buio. Vedendo il caos generato, pare tanto rivedere alcune scene tragiche che la nostra storia attuale sta scrivendo. Va bene, forse non ancora cosi tragiche da vedere gli automobilisti in strada picchiarsi, ma lascia respirare la stessa tesissima atmosfera dei nostri giorni.

Dylan appare fortemente risoluto e deduttivo – riprendendo perfino anche qualche citazione sherlockiana di Sir Arthur Conan Doyle, ma anche disperato, visto che si ritrova a dover chiedere aiuto a uno dei personaggi incontrati nel vecchio canone per realizzare un aggeggio che possa distruggere una volta per tutte Mana Cerace.

Chi? Lord Wells?

Da bravi dylandoghiani sarebbe la risposta più naturale, soprattutto per chi non ha letto L’uccisore, dove Wells passa a miglior vita. Quindi, Dylan è costretto a rivolgersi al secondo genio milionario di sua conoscenza, ed ecco tornare in scena l’ambiguo John Ghost che, anche in questa occasione, appare abbastanza enigmatico, pur supportando Dylan nella sua lotta. Siamo certi che gli autori che verranno potranno fare luce sul loro rapporto in questo nuovo universo.

Dylan Dog e le finestre del passato

Chiaverotti sembra essere seriamente intenzionato a voler fare da ponte per questo nuovo corso con la sua creatura migliore nata in Dylan Dog, attingendo ancora una volta alle vecchie storie, come “finestre del passato”, che hanno messo in scena Mana Cerace e le sue vittime. Riesumate (quasi nel senso più mortuario della parola) quindi Kelly Walsh e Merrill in vesti inedite, ma fortemente legate alle storie originali. Ciò impone, soprattutto ai lettori della ultima ora, di rileggere le vecchie avventure per avere un quadro maggiormente più chiaro.

Mana Cerace perseguita ed è perseguitato dalle sue vittime e dal suo passato, un passato che muove anche la sua vendetta su chi ha provato a bullizzarlo da giovane, ma con qualche sorpresa abbastanza interessante sul finale. Questa seconda parte è molto più introspettiva e analitica per il super cattivo protagonista di questa trilogia, regalando un quadro molto più ampio e completo sull’intero personaggio di Mana Cerace.

Guardando ai personaggi comprimari e secondari, c’è qualche rimando all’incontro di Groucho e Dylan nel manicomio (avvenuto in questo nuovo universo) e l’assistente appare davvero in gran forma. Battutacce e freddure comprese, anche se fin adesso non partecipa attivamente all’indagine di Dylan, salvo che in un breve tratto che interessa le candele e l’oscurità nell’appartamento di 7 Craven Road.

Badland assai indifferente, mentre il professor Hicks invece sembra essere sparito, così come la sua enorme creatura comparsa nella prima parte. È abbastanza probabile che torneranno in scena nella terza e ultima parte.

Le tavole di Dall’Agnol e Cattani sono molto più convincenti e coese nello stile rispetto a Ritorno al buio, con alcune davvero da incorniciare (come l’ultima tavola davvero molto evocativa). Un sonno profondo e buio di Dylan, addormentato sopra il cielo della città dominato da Mana Ceracre: è l’incredibile cover di Gigi Cavenago, anche se il “behind the scenes” dell’artista ha svelato ben più interessanti soluzioni poi scartate.

Ancora un mese ci separa dallo scontro finale tra Dylan e Philip Crane, che chiuderà il sipario di questa storia che riesce a rievocare mostri e sensazioni di altri tempi.