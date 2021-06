Earwig e la Strega al cinema in Italia, ecco il trailer italiano

Earwig e la Strega (Aya to Majo), adattamento dell’omonimo romanzo di Diana Wynne Jones, che aveva già ispirato Il Castello Errante di Howl, diretto da Goro Miyazaki (La Collina dei Papaveri) presso lo Studio Ghibli, arriverà nei cinema italiani grazie a Lucky Red. La data d’uscita è fissata per il 24 giugno 2021.

Earwig e la Strega: tutti i dettagli

Earwig e la Strega è il primo film dello Studio Ghibli realizzato completamente in computer grafica 3D, trasmesso in Giappone dalla rete pubblica NHK il 30 dicembre 2020. Il film è entrato anche a far parte della selezione virtuale del festival di Cannes 2020 nella sezione 4 Animated Films.

Earwig è una ragazzina di 10 anni cresciuta in orfanotrofio, per lei una casa fantastica in cui riesce ad ottenere tutto quello che desidera. La sua vita cambia quando viene adottata da Bella Yaga e Mandragora, una stranissima coppia con incredibili poteri magici

I doppiatori giapponesi sono: Shinobu Terajima (Helter Skelter), Etsushi Toyokawa (20th Century Boys), Gaku Hamada (One Piece Film Gold) e Kokoro Hirasawa (Bleach).

Keiko Niwa (I Racconti di Terramare, Arrietty) e Emi Gunji (La Collina dei Papaveri) si sono occupati della sceneggiatura mentre Miho Satake (Kiki Consegne a Domicilio) ha curato il character design originale e il setting, Katsuya Kondo (Ponyo, Ronja la figlia del brigante) ha adattato il design dei personaggi per l’animazione.

Yukinori Nakamura (Boro the Caterpillar) ha supervisionato la computer grafica, Tan Seri ha diretto l’animazione; gli sfondi sono opera di Yuhki Takeuchi, mentre Satoshi Takebe (La Collina dei Papaveri) ha composto la colonna sonora.

Questo il trailer italiano!

Earwig e la strega: il romanzo

Earwig e la strega (Earwig and the Witch) è l’ultimo romanzo fantasy che Diana Wynne Jones ha scritto prima di morire pochi giorni prima dell’uscita nelle librerie britanniche. In Italia è uscito per la casa editrice Salani nel 2017.

Questa la trama del libro:

Gli orfanotrofi sono posti orribili. Ma Earwig adora il St. Morwaid perché, da quando è stata lasciata ancora in fasce all’ingresso dell’istituto, tutti fanno esattamente quello che vuole. Le cose cambiano il giorno in cui una coppia un po’ inquietante (che si sforza di apparire normale) decide di adottare proprio lei. Earwig viene così catapultata nella misteriosa abitazione di Bella Yaga e Mandragora, tra stanze segrete, pozioni e libri di magia, e non ci metterà molto a scoprire che la sua nuova “mamma” è una strega, con tutte le conseguenze che ne derivano! Ma grazie alla sua intelligenza e al prezioso aiuto di Thomas, un gatto parlante, Earwig troverà il modo di farsi rispettare. Una piccola storia di grande coraggio, che insegna a non abbattersi mai, nemmeno quando tutto sembra prendere la piega sbagliata.

