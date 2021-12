Ecco quanto è costata la cancellazione del primo spin off de Il Trono di Spade ad HBO

All’interno del libro Tinderbox: HBO’s Ruthless Pursuit of New Frontiers del giornalista James Andrew Miller è stato rivelato che la cancellazione del primo spin off de Il Trono di Spade sarebbe costata ad HBO 30 milioni di dollari.

A Giugno del 2018, un anno prima della fine della serie, HBO ordinò la lavorazione del primo di una serie di spin off legato alla serie di successo de Il Trono di Spade, basata sui racconti di George R. Martin (di cui potete recuperare tutti i libri su Amazon). All’interno dello spin off, scritto da Jane Goldman e che avrebbe fatto da prequel esattamente come House of Dragons, avrebbe dovuto apparire anche l’attrice Naomi Watts in un ruolo protagonista.

Il prequel avrebbe dovuto raccontare di un’epoca distante centinaia di anni nel passato rispetto a Il Trono di Spade, un’epoca d’oro di eroi successivamente sprofondata nell’era più oscura di Westeros. James Andrew Miller nel suo libro sulla storia di HBO ha intervistato Bob Greenblatt, leader della sezione entertainment di WarnerMedia, a cui ha rivolto anche alcune domande proprio riguardo allo spin off successivamente cancellato.

Spesero più di 30 milioni di dollari per il prequel spin off su Il Trono di Spade a cui stavano lavorando quando sono subentrato io. E quando ho visto che venne cancellato poco dopo il mio arrivo ho detto [a Casey Bloys, chief content officer di HBO] che si trattava di un prodotto non in linea con quello originale, e lui non ha avuto nulla da ridire al riguardo. Abbiamo quindi tristemente deciso di non proseguire con la sua lavorazione. C’era molta pressione al fine di rendere al meglio questo progetto e non credo che avrebbe funzionato.

Nonostante la chiusura di questo progetto però sappiamo bene che HBO non ha abbandonato l’idea di realizzare degli spin off della serie di successo Il Trono di Spade, avendo annunciato il prequel House of Dragons, di cui è uscito un primo trailer, incentrato sulla casata dei Targaryen. Il cast dei dieci episodi di cui è composto vede anche Paddy Considine, Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Matt Smith e Rhys Ifans. Pur non essendoci ancora una data di uscita precisa, la serie uscirà nel corso del 2022. Tutte le stagioni de Il Trono di Spade sono attualmente disponibili in formato home video su Amazon.