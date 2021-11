House of the Dragon sarà un successo come Game of Thrones? Risponde Matt Smith

La serie prequel de Il Trono di Spade, chiamata House of the Dragon, è sicuramente tra le più attese tra quelle in uscita nei prossimi mesi. Il prequel fantasy targato HBO eambientato circa 200 anni prima degli eventi di GoT promette di riportare in auge i personaggi nati tra le pagine dei racconti di George R.R. Martin, con tutte le differenze del caso. Tra gli interpreti di House of the Dragon troviamo Matt Smith, noto per aver preso parte a Doctor Who e nel recente Ultima notte a Soho, diretto da Edgar Wright. Nella serie Smith interpreta il Principe Daemon Targaryen, tanto che nel corso di un’intervista con CNET (qui la notizia originale), l’attore ha spiegato cosa dobbiamo aspettarci da un eventuale confronto con Game of Thrones.

Smith ha reso noto che lui e il team creativo stanno cercando di realizzare uno spettacolo che sia divertente su vari livelli e che abbia una portata e un’ambizione simili a quelle de Il Trono di Spade, sotto molti aspetti. Purtroppo, però, stando alle parole dell’attore House of the Dragon non sarà in grado di ricreare il successo di Game of Thrones, visto che la serie originale è uscita in un preciso momento della storia televisiva mondiale: il successo di GoT non è dipeso infatti solo dalla qualità generale della produzione, ma anche e soprattutto da fattori esterni difficili da replicare con la nuova serie prequel (incluso il passaparola).

House of the Dragon racconterà la storia della dinastia dei Targaryen al culmine del loro potere, e di conseguenza le ripercussioni dovute alla influenza all’interno dei Sette Regni. Al momento HBO non ha ancora rivelato una data ufficiale per il debutto dello show, la quale non dovrebbe saltare il prossimo anno. Nell’attesa, acquistate la collezione completa delle 8 stagioni de Il Trono di Spade in Blu-ray Disc qui su Amazon.