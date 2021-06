Edens Zero: il nuovo personaggio femminile e la seconda ending

Mentre l’anime di Edens Zero, adattamento dell’omonimo manga di Hiro Mashima (Fairy Tail) presentato in anteprima in Giappone il 10 aprile si dirige verso il mondo digitale nel 13° episodio della serie, l’equipaggio incontrerà un nuovo personaggio, Hermit Mio, meglio conosciuta come la “Mente di Eden”, una macchina e un’altra delle Quattro Stelle Splendenti.

È stato annunciato che la voce del personaggio sarà quella di Kanon Takao, nota per aver doppiato Hina Tsurugi, la protagonista di Diary of Our Days at the Breakwater.

Contemporaneamente, il 13° episodio di Edens Zero debutterà una nuovissima sigla finale intitolata Sekai no Himitsu (Il Segreto del Mondo) interpretata da Sayuri. Il singolo sarà pubblicato in Giappone l’8 settembre.

Edens Zero: l’anime e il manga

L’anime di Edens Zero è stato presentato in anteprima su NTV e altri canali il 10 aprile e in Giappone è già possibile guardarlo su Netflix e Hulu e su altri servizi di streaming, mentre in Italia arriverà sulla piattaforma di streaming il 26 agosto.

Per quanto riguarda il manga, Hiro Mashima sta tutt’ora pubblicando Edens Zero su Weekly Shonen Magazine di Kodansha dove ha esordito il 27 giugno 2018. Il manga è pubblicato in Italia, dal 1º maggio 2019, dalla casa editrice Star Comics:

Il giovane Shiki vive sul pianeta Granbell insieme ai robot che animano un vastissimo parco a tema. Un giorno arrivano due visitatori, i primi a mettere piede su Granbell da circa un secolo: Rebecca, una giovane creatrice di contenuti digitali, e il suo gatto blu Happy. I tre vanno subito d’accordo e diventano amici… Ancora non sanno che questo incontro cambierà i loro destini! Hiro Mashima, osannato autore di Fairy Tail, abbandona le atmosfere incantate della sua famosa serie per intraprendere un incredibile viaggio, a metà tra fantasy e fantascienza, alla scoperta di stelle e pianeti sconosciuti.

Iniziate anche voi a leggere Edens Zero disponibile su Amazon!