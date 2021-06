L’anime di Edens Zero sbarca su Netflix

L’anime di Edens Zero, adattamento dell’omonimo manga di Hiro Mashima (Fairy Tail) presentato in anteprima in Giappone il 10 aprile, arriva finalmente su Netflix che ha rivelato la notizia durante lo streaming della sua Geeked Week.

Edens Zero sarà disponibile in tutto il mondo al di fuori del Giappone il 26 agosto.

Edens Zero: l’anime

L’anime di Edens Zero è stato presentato in anteprima su NTV e altri canali il 10 aprile e in Giappone è già possibile guardarlo su Netflix e Hulu e su altri servizi di streaming.

È sviluppato dallo Studio J.C. Staff (DanMachi, Food Wars! Shokugeki no Soma). La regia è affidata a Yuji Suzuki (Fairy Tail Stagione 3) mentre Mitsutaka Hirota (Phantasy Star Online 2 The Animation) si occupa della sceneggiatura. Il character design invece è di Yurika Sato (già direttrice delle animazioni in Hangyakusei Million Arthur 2nd Season).

A questo nostro articolo potete guardare l’opening, l’ending nonché il trailer.

Edens Zero: il manga

Hiro Mashima sta tutt’ora pubblicando Edens Zero su Weekly Shonen Magazine di Kodansha dove ha esordito il 27 giugno 2018. Il manga è pubblicato in Italia, dal 1º maggio 2019, dalla casa editrice Star Comics:

Il giovane Shiki vive sul pianeta Granbell insieme ai robot che animano un vastissimo parco a tema. Un giorno arrivano due visitatori, i primi a mettere piede su Granbell da circa un secolo: Rebecca, una giovane creatrice di contenuti digitali, e il suo gatto blu Happy. I tre vanno subito d’accordo e diventano amici… Ancora non sanno che questo incontro cambierà i loro destini! Hiro Mashima, osannato autore di Fairy Tail, abbandona le atmosfere incantate della sua famosa serie per intraprendere un incredibile viaggio, a metà tra fantasy e fantascienza, alla scoperta di stelle e pianeti sconosciuti.

Nelle intenzioni di Hiro Mashima la serie dovrebbe essere più lunga di Rave, che durò 35 volumi, ma più corta di Fairy Tail che invece arrivò a ben 63 volumi.

