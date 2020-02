Etnaland: la Casa dei 44 Gatti sarà la novità 2020

Etnaland ha appena annunciato la novità che presenterà nel 2020 all’interno del parco meccanico (Etnaland ha anche un parco acquatico): La Casa dei 44 Gatti. Un momento importante, in quanto è dal 2014 che non viene aggiunto nulla di nuovo negli spazi della struttura. Negli anni passati infatti l’attenzione della direzione è stata rivolta esclusivamente al parco acquatico, che non a caso è il miglior parco acquatico in Italia.

Contestualmente, è stata rilasciata anche la nuova cartina del parco, consultabile a questo link, dalla quale notiamo una riorganizzazione generale che riguarda anche altre attrazioni. In particolare il giro a bordo dei trattori 1900th è stato spostato sotto la montagna russa The Storm. Brave Karts (macchinine elettriche per bambini), ha trovato collocazione accanto a Mini Tornado. Anche Miao Coaster cambia location per coerenza, in quanto installato accanto la Casa dei 44 Gatti.

Ma andiamo alla nuova attrazione. Si tratta di una dark ride classica che, stando alla cartina ufficiale, sorgerà al posto di 1900th all’interno di un edificio nuovo interamente tematizzato come la casa di nonna Pina. Il target è dunque quello dei bambini, che dovranno aiutare i Buffycats Lampo, Milady, Pilou e Polpetta a trovare il ciondolo portafortuna perduto tra le stanze della casa. Inoltre nella descrizione viene fatto riferimento anche all’utilizzo di animatronics.

Tra queste notizie, quella certamente più interessante è che l’edificio sarà la riproduzione fedele della casa di nonna Pina. Un investimento importante che punta alla qualità, e non sarebbe la prima volta. Etnaland da sempre, tra i parchi italiani, adotta una politica vincente sulle tematizzazioni esterne: rigorosamente in cemento ed elementi naturali, in modo che durino nel tempo. Dunque meno tema, ma realizzato bene.

Il parco non è solito rilasciare aggiornamenti sui progressi nella costruzione delle sue attrazioni. Probabilmente si dovrà attendere l’inizio della stagione, il 10 Aprile e scoprire la novità direttamente senza anticipazioni.

Etnaland non è l’unico parco ad aver siglato una collaborazione con la Rainbow, proprietaria dei diritti sui personaggi. Tra le novità 2020 di Gardaland, c’è anche uno spettacolo dei 44 Gatti. Una novità minore, ma comunque indice che la Rainbow, finita la collaborazione con Magicland si sta muovendo su più fronti per portare all’interno dei parchi i suoi personaggi.