Gardaland ha annunciato le novità per la stagione 2020

Con insolito anticipo, praticamente a sorpresa, Gardaland ha annunciato le novità 2020 che sarà possibile trovare all’interno del parco. Ricordiamo che a Giugno 2020 aprirà anche Gardaland Legoland Waterpark del quale avevamo parlato ed anche documentato lo stato dei lavori a seguito dell’annuncio ufficiale del progetto. Si tratta sì di un’aggiunta per Gardaland, tuttavia pur essendo accessibile solo dall’interno del parco, richiede un supplemento per l’accesso. Non è quindi da considerarsi come una novità del parco principale, piuttosto un’appendice di Gardaland.

Considerato lo sforzo economico necessario per il progetto del parco acquatico, le altre novità non sono nulla di particolare, anzi e purtroppo constatiamo una contrazione nell’offerta ed un semplice ritorno al passato, ma andiamo con ordine elencando tutto quello che Gardaland sta preparando per il 2020:

Aqua Fantasia sarà lo show di chiusura durante il periodo estivo, quando il parco osserva l’orario di apertura prolungato. Negli ultimi anni, lo spettacolo finale è stato rivisto molto al ribasso, andando ad eliminare numerosi effetti, ed utilizzando solo il 3D mapping e qualche anno anche degli artisti. Nel 2020 ci sarà l’inversione di tendenza: torneranno anche le fontane per elaborati giochi d’acqua a tempo di musica. Non viene specificato se in sostituzione o ad integrazione di altri effetti (3D mapping, fuochi d’artificio…) ed artisti.

Al Gardaland Theatre andrà in scena lo spettacolo Gardaland Awards – life is a movie . Un classico musical, come se ne sono visti tanti in questi anni senza che venissero elencati come novità. È normale che un parco cambi i suoi show, tuttavia ultimamente la politica del gruppo Merlin adesso prevede che anche gli spettacoli siano da considerarsi novità.

44 Gatti Rock Show sarà il nuovo show per bambini. È ispirato all'omonimo cartone animato per bambini da 3 a 6 anni prodotto dalla Rainbow, in onda su Rai Yo Yo. Il parco non ha specificato dove si terrà questo spettacolo.

Wonder Woman – The 4D Experience andrà a sostituire l’attuale filmato San Andreas. Esattamente come il predecessore si tratta della proiezione 3D con effetti in sala del famoso film tagliato e compresso in 10 minuti, già proposto similmente al Parque Warner di Madrid.

Infine, purtroppo, va ricordato che la tensostruttura è stata definitivamente rimossa dal parco per far posto a Gardaland Legoland Waterpark . L’apprezzato show Magic Elements non ritornerà, quindi al netto dei vari cambi show e filmati l’offerta del parco subirà una contrazione.