Fast & Furious: in produzione uno spin-off su Cipher

Charlize Theron ha recentemente rivelato che Vin Diesel ha incaricato gli sceneggiatori del franchise Fast & Furious di sviluppare un film spin-off incentrato sul personaggio Cipher interpretato da Charlize Theron. La cyberterrorista ha fatto il suo debutto nella serie d’azione in Fast & Furious 8 (che potete recuperare su Amazon) del 2017 mentre ricattava Dominic Toretto di Diesel per aiutarla a dirottare un sottomarino nucleare e innescare una guerra nucleare. Dopo essere fuggita alla fine del film, Cipher è tornata nel nuovo Fast & Furious 9 – The Fast Saga per vendicarsi di Dom e della sua famiglia con l’aiuto del fratello e maestro assassino Jakob.

Nonostante i film in arrivo siano dieci film, il franchise di Fast & Furious non ha mostrato segni di rallentamento o cedimento poiché F9 ha contribuito a rinvigorire il botteghino con un importante debutto da ben 70 milioni in un solo weekend. Non si vedeva una cifra del genere da quando Star Wars: L’ascesa di Skywalker è uscito nei cinema a dicembre 2019. Per questo motivo anche il futuro della serie sembra brillante in quanto ci sono due puntate finali in lavorazione insieme a un sequel di Hobbs & Shaw con Dwayne Johnson e Jason Statham e uno spin-off con protagonista femminile. Ma ora sembra che l’elenco delle potenziali espansioni possa crescere notevolmente.

Theron ha rivelato questo retroscena nel corso di un’intervista con Variety nella quale ha discusso del suo ultimo ruolo come antagonista in F9. Durante la chiacchierata ha anche dichiarato che la sceneggiatura per il sequel di The Old Guard è stata completata. Oltre al seguito di Netflix, l’attrice si è lasciata scappare qualche informazione riguardante la richiesta di Diesel fatta agli sceneggiatori per mettersi al lavoro su un film solista incentrato sulla cyberterrorista di Theron. Nonostante abbia confermato questo sviluppo, l’attrice premio Oscar e produttrice del franchise non ha offerto ulteriori dettagli sul progetto.

Fin dal suo inizio, il franchise Fast & Furious ha visto numerosi villain andare via e tornare, con alcuni come i fratelli Shaw che hanno mantenuto un solido impatto tanto da avere un loro film dedicato, mentre altri come il signore della droga di 2 Fast 2 Furious, Carter Verone, si sono rivelati relativamente dimenticabili. L’ottavo capitolo della saga è da molti considerato uno dei peggiori film del franchise, ma la performance di Theron nei panni di Cipher l’ha affermata come uno dei migliori cattivi di sempre. Sarebbe interessante scoprire il suo passato in un film solista a lei dedicato.