Fate/Stay Night: Heaven’s Feel III in arrivo su Netflix

In arrivo su Netflix ad Aprile la pellicola animata Fate/Stay Night: Heaven’s Feel III. A rivelarlo è il comunicato stampa della Dynit riportato di seguito.

Maghi e Spiriti Eroici combattono e si affrontano nella Guerra del Santo Graal, al fine di ottenere la coppa onnipotente in grado di realizzare un desiderio. Una guerra ormai distorta, dove una ragazza di nome Sakura Matou sprofonda nelle tenebre più cupe a causa dei peccati commessi, e un ragazzo di nome Shirou Emiya si lancia nella furiosa battaglia per proteggere la ragazza che ama e fermare la Guerra una volta per tutte. La Guerra del Santo Graal sta volgendo al termine… la battaglia finale sta per avere inizio!L’ultimo, terzo capitolo, che conclude la narrazione degli eventi della terza e più cupa storia di Fate/stay night sarà disponibile sulla piattaforma Netflix a partire da aprile.

La pellicola d’animazione è stata distribuita in Giappone lo scorso Agosto, dopo vari ritardi causati dalla pandemia di COVID-19. Per questo motivo, l’annuncio di oggi di Dynit arriva con non poco stupore per i fan che aspettavano da tempo di sapere le modalità di distribuzione del lungometraggio. Fortunatamente questa modalità di distribuzione sulla piattaforma di streaming online, Netflix, è un esperimento già rodato. Infatti un altro film è stato diffuso così, parliamo di My Hero Academia: Heroes Rising.

Spring Song è il terzo e ultimo capitolo della trilogia cinematografica che conclude la narrazione degli eventi della terza storia di Fate/stay night. Il film si presenta già come un successo annunciato. In Giappone, infatti, è rimasto per ben sei settimane consecutive nella top ten dei film più visti al cinema.

Vi lasciamo con alcune informazioni sul cast tecnico che ha contribuito alla realizzazione di Fate/Stay Night: Heaven’s Feel III: Alla regia troviamo Tomonori Sudō, le musiche, invece, sono del compositore Yuki Kajiura mentre gli storyboards sono di Takahiro Miura. Tutto il comparto legato all’animazione è stato affidato allo studio Ufotable.