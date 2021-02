Mercoledì Addams arriva su Netflix con una nuova serie

Grandi notizie per i fan de La Famiglia Addams e in particolare della loro primogenita, Mercoledì Addams.

Mercoledì 17 Febbraio, infatti, il direttore della sezione serie originali di Netflix, Teddy Biaselli, ha annunciato che il servizio di streaming sta iniziando una collaborazione con MGM/UA per la realizzazione di una serie di otto episodi live-action basata su Mercoledì Addams, intitolata semplicemente Wednesday. Creata da Al Gough e Miles Millar, la serie seguirà la giovane Mercoledì Addams nelle sue avventure scolastiche alla peculiare Nevermore Academy. La nuova serie sarà ambientata ai giorni nostri e vedrà Mercoledì costretta, oltre a cercare di padroneggiare le proprie abilità psichiche, a contrastare una serie di omicidi che terrorizzano la città e risolvere un mistero sovrannaturale che ha visto coinvolti Gomez e Morticia venticinque anni prima.

Wednesday è un progetto finanziato dalla sezione televisiva della della Metro Goldyn-Mayer, studio che attualmente detiene tutti i diritti d’immagine de La famiglia Addams. L’annuncio è stato celebrato anche da Getty Images Entertainment, agenzia fotografica leader nella fornitura di immagini per il commercio ed i consumatori, con un post su Instagram:

La serie segnerà inoltre il debutto alla regia televisiva per Tim Burton (Nightmare Before Christmas, La Sposa Cadavere) che in precedenza si è occupato solamente di dirigere alcuni episodi di Alfred Hitchcock Presents e di supervisionare la produzione della serie animata tratta da Beetlejuice. Il team di produzione sarà composto anche da Andrew Mittman, già produttore del film La famiglia Addams, Kevin Miserocchi, direttore della Tee and Charles Addams Foundation, Kayla Alpert (Code Black, Up All Night), Jonathan Glickman, già produttore di La famiglia Addams 2, e Gail Berman, co-produttrice de La famiglia Addams.

Sebbene non siano ancora emerse indiscrezioni sul possibile cast i fan sono già in agitazione e si augurano che la scelta, che probabilmente ricadrà su una giovane attrice emergente, sia in linea con le ottime scelte di casting fatte finora da Lisa Loring a Christina Ricci.