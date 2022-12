Bandai ha arricchito la sua linea Mini Figuarts con due nuove proposte dedicate a un vero e proprio colosso del mondo dei Videogiochi: Elden Ring. Le due nuove figure sono a tutti gli effetti un vero e proprio must per ogni appassionati del franchise, scopriamo insieme tutti i dettagli!

Elden Ring

Elden Ring, il titolo vincitore del Goty 2022, porta tutti gli appassionati a intraprendere un emozionante, quanto difficile, viaggio alla scoperta dell’Interregno, all’interno di un nuovo mondo fantasy creato da Hidetaka Miyazaki, noto designer conosciuto ai più per il suo lavoro svolto dell’acclamata serie Dark Souls, e lo scrittore George R. R. Martin, autore de Il Trono di Spade. Sei pronto a scoprire i misteri che si nascondo dietro al potere dell’ Anello ancestrale? Allora crea il tuo eroe da zero, scegli quale stile di combattimento adottare e associaci un ricco arsenale d’armi, ti servirà! Preparati a dover affrontare incredibili avversari a colpi di incantesimi e abilità che acquisirai durante il tuo percorso alla conoscere storie e luoghi fantastici, tra immense distese e angoscianti sotterranei.

Figuarts Mini Elden Ring

Alzati, Senzaluce, e lasciati guidare dalla grazia verso la conquista dell’Anello ancestrale, il cui potere ti renderà lord dell’Interregno. Nell’Interregno governato dalla regina Marika l’Eterna, l’Anello ancestrale, sorgente dell’Albero Madre, è andato in frantumi. I discendenti di Marika, progenie di semidei, rivendicarono i frammenti dell’Anello ancestrale, conosciuti col nome di rune maggiori. La follia derivata dalla loro nuova forza diede origine a un conflitto: la Disgregazione. Una guerra che portò all’abbandono della Volontà superiore. E ora la guida della grazia scenderà sui Senzaluce, cui è stata preclusa la grazia dell’oro e sono stati esiliati dall’Interregno. Senza vita eppure vivente, avendo perduto la tua grazia da tempo, segui il sentiero verso l’Interregno oltre il mare nebbioso per apparire dinanzi all’Anello ancestrale. E divenire il lord ancestrale.

Le action figure Bandai Figuarts Mini di Elden Ring

Bandai arricchisce il suo catalogo dedicato alla linea Figuarts Mini con alcune nuove proposte pensate per tutti i collezionisti che cercano prodotti iconici, di piccole dimensioni, dal design deformed. La linea è inoltre ottima per tutti coloro che vogliono acquistare un prodotto che vanti un buon rapporto qualità prezzo. Tra le recenti proposte immesse sul mercato per la linea Figuarts Mini troviamo alcuni personaggi tratti dal franchise Elden Ring, il videogioco dell’anno che vi ricordiamo potete trovare disponibile anche su Amazon!

Raging Wolf

La prima Figuarts Mini che vogliamo presentarvi è quella dedicata a una delle armature più iconiche del videogioco, la Raging Wolf. Essa è composta da un elmo, un’armatura toracica, dei guanti e un’armatura per la protezione delle gambe. Si tratta di una delle armature più conosciute e utilizzate nel gioco, in grado di offrire una buona protezione al personaggio dagli attacchi nemici.

Figuarts Mini Elden Ring

Il packaging di questa nuova action figure è realizzato in cartoncino leggero ed è di dimensioni compatte (come siamo soliti vedere per questa tipologia di prodotto). Nella parte frontale del piccolo box c’è poi una finestra trasparente che ci permette di dare un piccolo sguardo alla figure senza aprire la confezione. Restando concentrati sul box, qui troviamo poi i soliti loghi correlati all’azienda, alla linea e al franchise dal quale il prodotto prende ispirazione. Vi ricordiamo infatti, nel caso ce ne fosse il bisogno, che stiamo parlando di prodotto dotati di licenza ufficiale.

Out of box

Una volta estratta la figure dalla confezione e dal suo blister protettivo in plastica, essa è sostanzialmente pronta per essere esposta in collezione. All’interno della confezione è presente un piccolo stand in plastica trasparente, che viene in aiuto proprio per migliorare la stabilità della figure. A tal proposito, seppure questo accessorio non sia fondamentale, è altamente consigliato utilizzarlo. La figure della linea Figuarts Mini hanno un design deformed che non è sicuramente il massimo per la stabilità del personaggio. Questi hanno infatti solitamente una testa di proporzioni molto più grandi rispetto a quelle del resto del corpo, questo causa un facile sbilanciamento del personaggio anche in posa statica frontale.

Figuarts Mini Elden Ring

Dal punto di vista dello sculpt la figure si presenta in line con le aspettative. Esso è curato nei minimi dettagli, ovviamente in relazione alla tipologia di prodotto dal costo contenuto, con elmo e armatura finemente decorati. Per quanto riguarda la colorazione, la figure si presenta di un argento semi lucido al quale è stato applicato l’uso sapiente di toni più scuri atti a donare una maggiori profondità all’insieme. Molto ben sfumata anche la parte inferiore della figura, che va da un rosso profondo al nero.

Figuarts Mini Elden Ring

Per quanto riguarda la costruzione, la figure è solida al tatto ma presenta alcune piccole limitazioni circa la resistenza delle giunture. Uno dei bracci e intercambiabile e il suo innesto risulta essere molto morbido. Questo è da una parte un bene, poiché la sua sostituzione è avvenuta con grande semplicità, tuttavia bisogna fare attenzione per evitarne la rottura. A tal proposito, nella confezione abbiamo trovato un braccio sostitutivo dotato di spada alla mano. Dal punto vista dell’impatto scenico, la figure dotata di arma è decisamente più appagante che nella sue versione liscia.

Figuarts Mini Elden Ring

Qualche difficoltà l’abbiamo avuta anche durante il fissaggio del sostegno trasparente alla figure. Complice la presenza dei capelli che fuoriescono dall’elmo e coprono parzialmente il foro dedicato al supporto, l’operazione non è di certo immediata. Nel complesso la Figuarts Mini in oggetto è consigliabile a tutti gli amanti del franchise che vogliono una piccola icona del franchise di Elden Ring nelle proprie collezioni a un costo davvero contenuto.

Melina

La seconda proposta che vogliamo mostrarvi, venduta anche in bundle con la precedente, è quella dedicata al personaggio di Melina, uno tra gli NPC più importanti che si possono trovare nel gioco. Melina, durante la nostra avventura nell’Interregno, è una misteriosa donna impegnata a far da guida al Senzaluce. Melina si presenta con indosso un grande mantello scuro e il volto caratterizzato da un occhio chiuso, ed è proprio così che Bandai l’ha raffigurata con questa nuova proposta.

Figuarts Mini Elden Ring

Il personaggio è infatti dotato dei suoi canoni abiti, nonché dei capelli che virano color rosa visti nel videogame (seppur quelli della figure siano stati dipinti privi di sfumature). Lo sculpt è complessivamente buono, seppur avremmo preferito una soluzione migliore nella realizzazione dei capelli, che mostra un antiestetico segno laterale dato dall’unione di due componenti.

Figuarts Mini Elden Ring

Per quanto riguarda la colorazione, il volto è come al solito eccellente, mentro il resto della figure è curato, privo di sbavature ma anche privo di particolari sfumature. Sotto questo punto di vista la figure dedicata a Raging Wolf è molto più articolata. Anche Melina abbiamo avuto qualche difficoltà durante l’installazione della base espositiva, complice la presenza del lungo mantello che copre completamente il foro d’innesto presente sulla schiena. Per ovviare il problema, vi consigliamo caldamente di rimuovere la testa e il mantello del personaggio, fissare la base e rimontare il tutto. Circa gli accessori, anche questo personaggio ha all’interno del box un braccio aggiuntivo, seppur questo non sia così di forte impatto come quello dotato di arma presente con Raging Wolf.

Figuarts Mini Elden Ring

Concludiamo l’analisi di questa action figure parlando della sua capacità di movimento. Melina è dotata di snodi alle articolazioni ma, complice anche il suo outfit, questa risulta essere davvero moderata. La figure ruota abbastanza bene la testa ma gli arti, ovvero le gambe e le braccia, hanno davvero poco gioco a disposizione. In particolar modo le prime, che sono parzialmente avvolte dal mantello in plastica che ne blocca il movimento. Insomma, possiamo affermare che questa figure è ottima per essere esposta ma lo è decisamente meno nel caso voglia, ad esempio, riprodurre qualche scena iconica più action vista nel videogioco.

Le conclusioni sulle Figuarts Mini di Elden Ring

Riassumendo, queste due nuove proposte per la linea Figuarts Mini di Bandai sono un’ottima opportunità per tutti i fan di Elden Ring che voglio aggiungere nelle proprie collezioni due icone direttamente tratte dal videogioco dell’anno. Il loro design deformed, unito a una buona cura dei dettagli,un altrettanto buon painting e un prezzo di vendita competitivo, le rendono di fatto due piccole chicche. Specifichiamo tuttavia che se siete alla ricerca di action figure che hanno una grande posabilità, molto probabilmente è meglio orientarsi su altro. Queste due action figure sono infatti sì dotate di articolazioni alle articolazioni, ma il raggio di movimento è molto limitato. Potete infatti far ruotare le braccia verso l’alto, verso il basso, ma non potete ad esempio estenderle verso l’esterno ne piegarle, poiché esse non sono dotate di snodi sul gomito ne sui polsi. Stessa identica situazione l’abbiamo per la parte inferiore del corpo, dove le gambe posso essere mosse ma non piegate per via della mancanza di uno snodo alle ginocchia e alle caviglie.

Figuarts Mini Elden Ring

All’interno di entrambe le confezioni sono presenti gli stand trasparenti utili alla stabilizzazione delle action figure, imprescindibile data la natura deformed del prodotto, e due braccia aggiuntive. Nel complesso siamo di fronte quindi a due action figure complete, in relazione allo scopo per la quali sono nate. Se cercate un piccolo oggetto da esporre, che abbia una giocabilità ridotta, con questa linea farete sicuramente centro!