Una delle opere manga più note dell’ultime è senza alcun dubbioDemon Slayer – Kimetsu no yaiba, scritto e disegnato da Koyoharu Gotōge. Data la grande rilevanza che ha acquisito sin dal suo debutto, che vi ricordiamo essere stato nel 2016 in Giappone, il franchise vanta ad oggi numerose proposte dedicate ai collezionisti. Sul mercato possono infatti essere acquistati moltissimi gadget e altrettante statue e action figure da collezione. A tal proposito, Bandai ha recentemente immesso sul mercato due action figure dedicate a Demon Slayer per la linea Figuarts Mini, distribuite in Italia da Cosmic Group. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

Demon Slayer

Demon Slayer – Kimetsu no yaiba

Demon Slayer – Kimetsu no yaiba porta tutti i lettori, e spettatori, all’interno di un’epica avventura ambientata in Giappone durante il periodo Taishō. Protagonisti dell’opera sono Tanjiro, il primogenito di una famiglia orfana del padre, e la sorella Nezuko.

La storia si apre raccontando un tragico episodio, l’uccisione dell’intera famiglia di Tanjiro. L’unica a salvarsi fu Nezuko, che però si scoprì ben presto essere trasformata in un demone. Ecco quindi che Tanjiro decise di mettersi in viaggio alla ricerca di una cura che possa liberare la sorella e impedire che ad altri possa capitare la stessa tremenda sorte.

Figuarts Mini di Bandai

Tra le sue proposte, Bandai ha nel suo catalogo la linea Figuarts Mini, pensata per chi cerca action figure di piccole dimensioni dal design accattivante. La linea si presenta inoltre ottima per chi cerca un prodotto di qualità ad un prezzo contenuto. Tra le recenti proposte immesse sul mercato troviamo due nuovi personaggi tratti dal franchise Demon Slayer: Tamayo e Yushiro.

Il packaging realizzato in cartoncino leggero è compatto, in linea con il contenuto, e presenta una finestra trasparente nella parte frontale utile ad avere un piccola anticipazione della figure contenuta al suo interno. Il design del piccolo box è pulito e ben curato, tanto da permettere al collezionista di valutarne anche l’esposizione in collezione.

Demon Slayer

Demon Slayer

La figure di Tamayo

Iniziamo la nostra analisi presentandovi il personaggio di Tamayo, un medico presente nell’opera, alleato di Tanjiro. Tamayo annovera diverse capacità, che gli permetteno di utilizzare il sangue come veicolo dei suoi incantesimi. Tra questi troviamo la sua capacità di creare allucinazioni, colpendo alla vista il nemico. Oppure ancora, Tamayo è in grado di far ammettere a chiunque la verità delle proprie azioni e dei propri segreti!

Demon Slayer

Demon Slayer

Per quanto concerne invece la figure dedicata a Demon Slayer di Bandai, oggetto di questa recensione, possiamo confermare come l’azienda sia riuscita a rendere omaggio al personaggio andando a riprodurre una serie di caratteristiche inequivocaboli. Dal punto di vista del design, partendo dalla testa, troviamo infatti la sua classica acconciatura raccolta e i suoi occhi color lavanda che spiccano su una carnagione candida ed esprimono una sorta di tristezza. La figure vede inoltre Tamayo vestita del suo kimono nero, decorato con fiori rossi e foglie verdi e rami viola, nonché del suo tipico obi color beige. Insomma, non manca davvero nulla!

Per quanto riguarda la colorazione possiamo apprezzare il lavoro offerto da Bandai, seppur dobbiamo segnalare qualche piccolissima imprecisione. Tuttavia c’è da dire che la figure è davvero piccolina e, in relazione alle sue dimensioni, possiamo confermare che il painting è sufficientemente ben fatto.

Sul fronte accessori, la Figuarts Mini di Tamayo presenta un paio di braccia sostitutive, che vi ricordiamo essere dotate di snodi alle articolazioni e quindi posabili. Sotto questo punto di vista, gli attacchi delle braccia non permetto l’estensione dell’arto verso l’esterno, bensì esse possono essere soltanto alzata e abbassate. Discorso completamente diverso per quanto riguarda la testa, che può essere alzata, abbassata, e anche ruotata.

Demon Slayer

La figure di Yushiro

Chi è Yushiro? Il secondo personaggio che vi andiamo a presentare è molto vicino a Tamayo, in quanto prova per lei una grande stima. La trova intelligente e decisamente attraente, tanto esserne innamorato.

Nell’opera, Yushiro viene presentato come una figura dai formidabili poteri misteriosi. Tra questi troviamo la capacità di manipolare il corpo e le grandi conoscenza mediche e farmacologiche in grado di riportare in vita anche i morti. In Demon Slayer, Yushiro può essere descritto come l’amico di Tamayo e alleato di Tanjiro .

Demon Slayer

Demon Slayer

Come per la Figuarts Mini di Tamayo, Bandai ha svolto un lavoro analogo anche sul personaggio di Yushiro. Il giovane personaggio è infatti riprodotto finemente, con la sua pelle chiara e i suoi grandi occhi viola scuro, i capelli che vanno al bianco al nero passando per il verde nonché la sua maglietta grigia e il kimono bianco indossato sopra i pantaloni neri. In sostanza, il design non può che definirsi congruo con il personaggio.

Dal punto di vista della posabilità, anche Yushiro vanta alcuni snodi alle articolazioni seppur questi non siano sicuramente il punto forte del prodotto.

Per quanto riguarda infine gli accessori, la figure viene proposto con a corredo un braccio alternativo e il piccolo gatto bianco a macchie nere e marroni: Chachamaru. Quest’ultimo è una vera chicca per la qualità di dettagli dei quali è dotato. Tra questi troviamo lo zainetto sulla schiena, che al suo interno contiene una siringa creata da Tamayo utile a raccogliere il sangue dei demoni. E poi ancora, il gatto indossa anche il talismano realizzato e regalato da Yushiro.

Demon Slayer

Demon Slayer

Le conclusione delle figure Demon Slayer Bandai

Per concludere, possiamo definire queste due Figuarts Mini dedicate a Demon Slayer di Bandai delle vere e proprie chicche. Ovviamente, dato il loro costo accessibile, non aspettatevi due action figure stellari, bensì due proposte con un rapporto qualità prezzo ottimo che sapranno senza alcun dubbio regalarvi emozioni. Entrambe le figure sono ben realizzate e dettagliate, seppur con qualche sbavatura in termini di colorazione. I set sono arricchiti con pochi accessori ma tra questi troviamo i piccoli stand trasparenti molto utili alla posa dei personaggi.