Uno dei nomi più autorevoli del panorama fumettistico americano si prepara a tornare alla ribalta. Dopo aver fondato la sua casa editrice assieme a Dan DiDio, Frank Miller riporterà alla luce alcuni dei suoi progetti più celebri, scrivendo e pubblicando nuove storie su Ronin e Sin City.

In arrivo nuove storie su Ronin e Sin City

L’obbiettivo della Frank Miller Presents, questo il nome della casa editrice, è di produrre dai due ai quattro titoli all’anno. Al momento è stato annunciato Ronin Book Two, sequel in sei numeri di Ronin (una storia di samurai ambientata in un futuro oscuro), opera pubblicata dal 1983 al 1984 dalla DC.

Il seguito esplorerà la vita di Casey McKenna, un agente di sicurezza che ha inseguito il Ronin senza nome e ha avuto un figlio da lui. Sarà disegnato a matita da Philip Tan e inchiostrato da Daniel Henriques. Miller riporterà poi in auge il mondo di Sin City con una storia originale, intitolata Sin City 1958: sarà un western che guarda alle radici della città.

Tra le opere originali in programma, invece, figurano Pandora, una versione oscura delle fiabe ideata da Miller e scritta dagli scrittori di Star Trek: Discovery Anthony Maranville e Chris Silvestri, e Ancient Enemies, storia di supereroi incentrata su una vecchia guerra tra razze aliene, di Dan DiDio e Daniel Beyrut.

Nuovi dettagli sulle opere della Frank Miller Presents saranno annunciati in occasione della MegaCon di Orlando, in programma questo weekend. Come spiegato da Miller in occasione della presentazione della sua nuova casa editrice, lo scopo è di coltivare una compagnia di artisti e scrittori per fargli da mentore, collaborare e promuoverci non solo l’un l’altro ma anche la forma d’arte.