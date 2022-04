Il pluripremiato autore Frank Miller, il creatore di Batman: The Dark Knight Returns (Batman: Il ritorno del Cavaliere Oscuro, recuperate il fumetto su Amazon), 300 e molto altro, è pronto a imbarcarsi in una nuova impresa. Infatti Frank Miller ha deciso di lanciare la sua casa editrice indipendente insieme a Dan Didio, co-editore di DC dal 2010 al 2020 insieme a Jim Lee, che agirà come editore, mentre Silenn Thomas sarà CCO.

Frank Miller lancia la sua casa editrice

Frank Miller ha iniziato a lavorare nel campo del fumetto negli anni ’70, pubblicando per Gold Key, DC e Marvel. Ha contribuito a creare serie molto amate, tra cui Batman: Il ritorno del cavaliere oscuro, Daredevil: Rinascita, Batman: Anno Uno. Durante il 2000 Miller ha rivisitato alcuni dei suoi lavori precedenti collaborando a numerosi sequel di Dark Knight Returns, tra cui Batman: The Dark Knight Strikes Again, The Dark Knight III: The Master Race, The Dark Knight Returns: The Last Crusade e Dark Knight: Il bambino d’oro. Il 2005 ha segnato il suo debutto alla regia con il film di Sin City che ha co-diretto insieme a Robert Rodriguez, a cui ha fatto seguito The Spirit nel 2008 e Sin City: A Dame to Kill For nel 2014.

Ora, secondo The Hollywood Reporter, Miller lancerà la sua casa editrice Frank Miller Presents di cui sarà il presidente e caporedattore. Frank Miller Presents produrrà circa dai due ai quattro titoli all’anno. I titoli saranno basati sia sui precedenti lavori di Miller che sui nuovi progetti e uno dei primi titoli in uscita sarà Sin City 1858, un western ambientato nel mondo di Sin City che Miller ha creato negli anni ’90. L’editore ha anche annunciato Ronin Book Two, un sequel in sei numeri della miniserie Ronin pubblicata nel 1983. Altri titoli sono Pandora e Ancient Enemies.

Queste le parole di Frank Miller sul suo nuovo progetto editoriale: