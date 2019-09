Freak & Chic Games e J-POP Games si uniscono in Studio Supernova

Nasce Studio Supernova, una nuova casa editrice che unisce sotto di sé le realtà Freak & Chic Games, J-POP Games e Manicomix distribuzione.

Supernova proseguirà con la pubblicazioni di giochi di carte, da tavolo e di ruolo caratterizzati da tematiche decisamente sopra le righe nate dall’eclettismo di Immanuel Casto, Jacopo Levantaci, Stefano Maggiore e Romina Falconi. La neonata etichetta si presenterà alla prossima Lucca Comics & Games con alcune novità: Dogma: a Clash of Religions e Anime Party.

Dogma: a Clash of Religions



Dogma: a Clash of Religions vedrà i giocatori vestire i panni dei più grandi profeti della storia dell’uomo con lo scopo di diffondere un nuovo culto. Si tratterà di un gioco da tavolo competitivo con carte (1 contro 1 o 2 contro 2) dal ritmo frenetico e basato sulla meccanica deck building. La componente strategica sarà essenziale in Dogma: a Clash of Religions, poiché i giocatori dovranno comporre il mazzo migliore e cercare di far trionfare la propria religione, anticipando le mosse del proprio avversario.

Anime Party



Anime Party, ideato dal game designer Ewen Clooney, sarà un party game di narrazione (da 3 o più giocatori) in cui i partecipanti faranno parte dello staff del canale televisivo Channel A. L’obiettivo del gioco sarà quello di cercare di creare l’Anime rivelazione della stagione.

I giocatori dovranno cercare di utilizzare le idee del Producer, che stabilirà i temi di interesse del canale tv (diversi ad ogni partita) e in base alle sue indicazioni e alle carte che si pescheranno durante il gioco, dovranno ideare trama e il titolo dell’anime. Chi avrà creato la serie più convincente, appassionante e che avrà riscosso più successo tra tutti i giocatori vincerà la partita.

Anime Party conterrà più di 400 carte illustrate in stile chibi con disegni realizzati appositamente per l’edizione italiana da Mirka Andolfo, Emanuele Ercolani e Samuel Spano.

Potrete trovare queste novità e tutti i giochi di Studio Supernova durante la prossima edizione di Lucca Comics & Games.