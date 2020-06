Fullmetal Alchemist, Oniri Créations annuncia la statua di Roy Mustang

Dopo una prima immagine nelle scorse settimane che fungeva da teaser Oniri Créations ha finalmente annunciato Roy Mustang – The Flame Alchemist, la sua seconda statua dedicata all’anime di Fullmetal Alchemist. La statua in resina proposta dal team di scultori dell’azienda Oniri Créations sarà in scala 1/6 e vede il personaggio – conosciuto anche come l’alchimista di fuoco – circondato da varie fiamme e fumi da lui generati con una base-diorama dalle caratteristiche urbane.

Fullmetal Alchemist è l’anime tratto dal manga di Hiromu Arakawa che racconta le avventure dei fratelli Elric. I due da giovanissimi perdono la madre e tentano, attraverso le tecniche alchemiche che prevedono lo scambio equivalente, di riportarla in vita. Le cose non vanno proprio come previsto infatti oltre ad aver creato un mostro informe senza alcuna coscienza Alphonse, il fratello minore, perde il corpo mentre Edward perde un braccio e una gamba. Fortunatamente Edward riesce a fissare l’anima di Alphonse in una armatura vuota mentre lui con l’aiuto dell’amica Winry riesce a riacquistare l’uso degli arti attraverso delle costruzioni meccaniche chiamate automail. Dopo essersi arruolato nell’esercito, Edward prende il titolo di Alchimista d’Acciaio e farà la conoscenza del carismatico Roy Mustang uno dei suoi superiori di grado più elevato. Roy Mustang è noto anche come L’Alchimista di Fuoco e grazie ai suoi poteri, in grado di generare e controllare il fuoco riesce a fronteggiare i temibili homunculus, dei perfidi nemici che i due fratelli troveranno lungo la loro strada.

La statua proposta da Oniri Créations sarà limitata a sole 750 copie in tutto il mondo e raggiungerà una altezza di circa 40 cm. La posa scelta dal team di scultori vede Roy Mustang scattare in mezzo ad un turbine di fuoco da lui stesso generato e grazie al movimento creato nello sculpt dell’abito militare riesce ad avere un grande effetto dinamico. La statua sarà realizzata completamente in resina ma alcuni elementi come le fiamme e il fumo saranno realizzati in pvc trasparente, sarà inoltre dotata di testa e mano intercambiabile senza guanto permettendo così al possessore di poter variare l’esposizione a proprio piacimento.

Roy Mustang – The Flame Alchemist è in preordine direttamente dal sito del produttore al prezzo di 599,00 € con uscita stimata per il terzo quadrimestre del 2021.