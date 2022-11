Per tutti i collezionisti fan di House of the Dragon, la serie evento giunta all’epico finale di stagione che narra le vicende della casa Targaryen 200 anni prima delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, Funko presenta la nuova linea Pop ispirata ai protagonisti della serie. Scopriamo insieme tutti i personaggi!

Funko propone sul mercato una nuova linea dedicata di collezionabili ispirata ai protagonisti della recente serie evento ricca di intrighi e giochi di potere ideati da George R. R. Martin. Se siete fan del franchise, siamo certi che queste nuove action figure sfaranno al caso vostro!

Re Viserys, Rhaenyra e Daemon Targaryen

Il primo personaggio della nuova linea che voglia presentarvi è Rhaenyra Targaryen, la giovane futura sovrana impegnata a lottare contro gli stereotipi per far valere i suoi diritti. La figure è realizzata in vinile, è alta circa 10 cm e vanta il tipico design Funko Pop. Si prosegue poi Daemon, il fratello minore del re Viserys. In mancanza di un erede maschio, sarebbe stato lui a dover salire sul Trono di Spade ma il Re ha scelto diversamente privilegiando la figlia La figure in questione è sempre realizzata in vinile ed è alta circa 9,8 cm.

La terza proposta della linea è quella dedicata al Re Viserys, personaggio che nella serie TV deve prendere delle importanti decisioni per salvaguardare i Sette Regni. Le questioni legate all’eredità della casata scatenano infatti numerosi intrighi tra le varie casate che ambiscono al Trono di Spade.

Alicent e Otto Hightower

Si continua poi con Alicent, la migliore amica di Rhaenyra che dopo la morte della regina prende il suo posto al fianco di Viserys per poter dare alla luce l’erede maschio. Durante la sua reggenza, il personaggio è impegnato a supportare Rhaenyra, nonostante i rapporti tra le due si siano raffreddati. Anche questa proposta, come le precedenti, è realizzata in vinile ed è alta circa 10 cm.

Al fianco dell’action figure di Alicent troviamo poi Otto, il padre di Alicent nonché consigliere di numerosi regnanti dei Sette Regni. Il suo vero scopo è arrivare al potere! Ci riuscirà?

Corlys Velaryon e Syrax

Le ultime due proposte della nuova linea Funko dedicata a alla serie TV House of the Dragon vedono al centro il Serpente di Mare facente parte della famiglia Velaryon e con un forte legame con la casata Targaryen grazie al matrimonio con Rhaenys. Il suo enorme contributo nella lotta nelle Stepstones lo ha reso un personaggio fondamentale per il futuro del Continente! Infine, la lista di novità si conclude con Syrax, il fedele drago femmina che Rhaenyra Targaryen accudisce fin da quando era una bambina.

