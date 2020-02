Star Wars: Galactic Starcruiser, un hotel galattico per Disneyland

Annunciati i dettagli su Star Wars: Galactic Starcruiser, hotel della Walt Disney World Resort che aprirà i battenti in Florida nel 2021. La notizia giunge da Disney Parks Blog, blog ufficiale dei parchi a tema Disney, con un post che delinea i dettagli di un progetto di cui, fino a oggi, si era solamente sussurrato.

Le prenotazioni inizieranno più avanti nell’arco di quest’anno e prevedono pacchetti di due giorni e due notti. Gli ospiti di Walt Disney World accederanno alla struttura attraverso un “terminal” brutalista, di fatto una lobby d’accoglienza che smisterà il pubblico in “gusci d’emergenza” direzionati verso la nave galattica Halcyon. Un escamotage brillante per giustificare quello che, molto banalmente, è un ascensore che conduce a uno stabile interrato.

«Star Wars: Galactic Starcruiser è un tipo di esperienza completamente nuovo», ha dichiarato Ann Morrow Johnson, produttrice esecutiva di Walt Disney Imagineering. «Vivrete a bordo di una crociata stellare.. e sarete trasportati nel mondo delle storie di Star Wars».

Star Wars: Galactic Starcruiser è stato infatti pensato per integrare cifre stilistiche e attività ludiche in piena conformità con le estetiche del brand, divenendo a sua volta una sorta di minuscolo parco a tema. Si potrà visitare il ponte di comando, intrufolarsi nelle sale motrici o addestrarsi a deflettere i colpi di blaster con la spada laser.

Come tutti gli hotel di Walt Disney World Resort, anche il Galactic Starcruiser ha un sistema di trasporto connesso a Disneyland, ma piuttosto che scaricare gli ospiti alle porte del parco divertimenti, la “navetta di sbarco” li lascerà allo Star Wars: Galaxy’s Edge, zona commerciale a tema Guerre Stellari limitrofa al parco stesso. Qui gli utenti potranno accedere ai vari mercati della zona (compreso l’ambitissimo Savi’s Workshop), alla simulazione di volo del Millennium Falcon e al nuovissimo Star Wars: Rise of the Resistance, attrazione in cui si viene coinvolti in una monumentale battaglia tra il Primo Ordine e la Resistenza.