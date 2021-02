George R.R. Martin aggiorna i fan sui progressi di The Winds of Winter

L’autore George R.R. Martin ha condiviso con i fan un importante aggiornamento su The Winds of Winter, il prossimo romanzo della serie che ha ispirato Game of Thrones. Close scrittore ha rivelato che già centinaia di pagine sono state scritte durante l’ultimo anno ma, ha anche rivelato che ce ne sono molte altre da scrivere e che, quindi, la storia che vuole raccontare non ha ancora una versione definitiva.

Questa succulenta notizia è arrivata direttamente dal blog ufficiale di Martin (potete leggere il post a questo link), in un intervento intitolato Riflessioni su un anno brutto, in cui l’autore ha ripercorso il 2020, la pandemia, le elezioni e alcune perdite personali. Nell’aggiornamento, si è chiesto cosa si potesse trovare di buono dell’anno scorso, la risposta a cui è giunto è il suo lavoro. Martin ha scritto: “Ho scritto centinaia e centinaia di pagine di The Winds of Winter nel 2020″, definendolo anche il suo anno migliore, in cui ha lavorato al sesto volume de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco.

George R.R. Martin ha ammesso di avere ancora molto da fare: “Devo continuare a lavorare, però”, ha osservato. “Ho ancora centinaia di pagine da scrivere per portare il romanzo a una conclusione soddisfacente”. L’autore poi dichiara di voler ottenere lo stesso risultato nel 2021. Tuttavia, Martin ha chiarito che non farà previsioni su quando finirà. Considerata la grande attesa del romanzo, i fan probabilmente vedranno questa notizia come una promessa scritta con il sangue, sappiamo, però, che non bisogna dare troppo peso alle dichiarazioni di Martin, gli artisti, in genere, non amano pressioni di questo tipo.

Il ciclo di romanzi Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco ha fatto il suo esordio editoriale nell’ormai lontano 1996 con il libro Il Gioco del Trono (o Un Gioco di Troni) a cui hanno fatto seguito altri quattro romanzi, Lo Scontro dei Re, Una Tempesta di Spade, Un Banchetto per i Corvi, Una Danza con i Draghi. Come tutti sappiamo, da questo ciclo di romanzi è stata tratta la fortunatissima serie targata HBO Game of Thrones che si è conclusa nel 2019.