Ghostbusters 2020: novità sul cast del nuovo film

Grazie a Variety sono emerse novità riguardo il cast del film Ghostbusters 2020 girato da Jason Reitman.

Ci sono alcune novità riguardo il cast del film Ghostbusters 2020 girato da Jason Reitman, “vero” sequel di Ghostbusters 2. Il film ignorerà completamente il reboot al femminile di Paul Feig, collegandosi direttamente al secondo capitolo della saga del 1989, diretto da Ivan Reitman. Secondo Variety i nuovi membri del cast saranno i giovani Celeste O’Connor e Logan Kim, due stelle emergenti del panorama hollywoodiano.

Tra gli attori già annunciati figurano anche Paul Rudd, il nostro Scott Lang in Ant-Man, Carrie Coon, Finn Wolfhard (già star nella serie Netflix Stranger Things) e Mckenna Grace. Non ci sono molti dettagli riguardo Ghostbusters 2020, ma pare che il film sarà molto più fedele allo spirito della saga a differenza del capitolo tutto al femminile, ormai considerato apocrifo, diretto dal regista Paul Feig.

La trama ruoterà attorno al personaggio di Carrie Coon e alla sua famiglia e a quanto pare Finn Wolfhard interpreterà uno dei figli. Il ruolo di Paul Rudd non è ancora stato definito, ma probabilmente vestirà i panni di un insegnante della scuola locale.

Il regista Jason Reitman si dice entusiasta del lavoro che sta svolgendo e considera Celeste e Logan dei “talenti rari”. La piccola Celeste O’Connor è stata già vista in due film indipendenti, ovvero Selah and the Spades e Wetlands, mentre Logan Kim in questo film interpreterà il suo primo ruolo in assoluto.

Per quanto riguarda il vecchio cast è sempre più probabile la presenza di attori come Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, inoltre è già stata confermata la partecipazione dell’attrice Sigourney Weaver.

Restiamo in attesa di ulteriori novità riguardo questo attesissimo capitolo della saga di Ghostbusters, che arriverà nelle sale durante l’estate del 2020.