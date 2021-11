Ghostbusters – Bacchetta a Neutroni di Egon: Recensione

Chi non ha mai giocato ad immaginare di essere un Ghostbusters con un vecchio aspirapolvere, impugnando il manico, sognando di essere Egon, Ray o Peter?. Hasbro ha finalmente reso il sogno accessibile a tutti mettendo in commercio per la Ghostbusters Plasma Series la Bacchetta a Neutroni di Egon (Spengler’s Neutrona Wand), una perfetta replica in scala 1:1 di quella che volgarmente i fan chiamano “il fucile dei Ghostbusters”, che poi fucile non è dato che non spara proiettili. Si tratta di una riproduzione di una delle dotazioni standard dei Ghostbusters, realizzata in plastica, è in grado di emettere luci, suoni e vibrazioni catapultandovi, come nessun’altro gadget è mai riuscito a fare prima, nel mondo degli acchiappa fantasmi. Da pochi giorni Hasbro ha annunciato il tanto atteso Zaino Protonico che sarà possibile collegare alla Bacchetta a Neutroni attraverso gli incastri compatibili già presenti in quest’ultima.

Ghostbusters

Ghostbusters – Acchiappafantasmi (Ghostbusters) è la pellicola cult del 1984 diretta da Ivan Reitman e composta da un gruppetto di attori, all’epoca non tutti famosissimi, provenienti dalla popolare trasmissione televisiva americana e fucina di molti talenti che è il Saturday Night Live. Tre scapestrati ricercatori nel campo dell’occulto: Peter, Raymond ed Egon dopo essere stati cacciati dall’università in cui lavorano si reinventano cacciatori di fantasmi. Tra entità ectoplasmatiche e fenomeni paranormali il trio, al quale si aggiungerà anche Zeddemore, riceve subito enorme consensi dalla gente di New York. Non sai chi chiamare? Loro non temono nulla, neppure il terribile Gozer il Gozeriano.

Packaging

La scatola che contiene la replica arriva con una forma che richiama un vecchio scrigno di metallo. E’ realizzato in cartoncino rigido ed è avvolto da un cartoncino centrale con le grafiche tipiche della linea Plasma Series, ovvero il pattern che richiama il tessuto della tuta da lavoro dei Ghostbusters. Su ogni lato sono presenti varie informazioni, spaziando dalle funzioni meccaniche a quelle luminose con le quattro diverse modalità e tutta una serie di indicazioni riguardanti rotelle e pulsanti che regolano l’intensità della vibrazione.

Una volta aperta la confezione ci troviamo davanti il prodotto protetto da cartone ripiegato in cui è, di fatto, incastrato e alcune buste di plastica contenenti il supporto orizzontale da assemblare e le viti che chiudono la parte terminale e si predispongono ad essere unite al futuro zaino protonico, recentemente annunciato.

Ghostbusters Plasma Series – Bacchetta a Neutroni

Arriviamo alla “ciccia” di questo particolare oggetto estraendo ogni singolo componente e con l’ausilio del libretto andiamo ad inserire le 3 batterie nell’alloggiamento posto dentro il manico, nella parte posteriore della bacchetta a neutroni. Una volta reso funzionante andiamo ad accendere in sequenza le tre levette metalliche che permettono di attivare l’oggetto. Capiamo immediatamente di aver fatto qualche errore e iniziando a cercare nella nostra memoria di backup la scena del film dove viene accesa per la prima volta intonando un “Do-Re-Egon!”.

Scherzi a parte è chiaramente è fondamentale utilizzare la corretta sequenza di accensione o i suoni e le luci a led non si accendono in modo adeguato. Preso dimestichezza con l’insolito “aggeggio” riusciamo anche a regolare l’intensità della vibrazione agendo con la rotella nella parte superiore e a cambiare modalità di effetto (in tutto sono 4) con il pulsante arancione situato nella parte più estrema dell’impugnatura. Il feedback tattile è buono anche se a livello di peso la bacchetta a neutroni è leggerina, ci si aspetterebbe di più, in compenso i suoni e la componente luminosa sono davvero in grado di farvi sentire uno degli acchiappa fantasmi di New York City.

Ma lo zaino? Tranquilli, quello arriva, lo hanno annunciato giusto qualche giorno fa in occasione dell’evento digitale Hasbro Pulse Con ed era praticamente già stato spoilerato da alcuni elementi posti nei sacchetti di plastica. Uno di questi “tappi” che chiudono il vano batterie è anche dotato di una estremità con la parte palesemente realizzata per inserirvi il tubo collegato allo Zaino che già si prospetta di essere uno degli oggetti più ricercati del prossimo anno, figuriamoci di vederlo agganciato alla Bacchetta a Neutroni. Bentornati Ghostbusters, ci siete mancati tantissimo!

Videorecensione