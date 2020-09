La Cosa: Il gioco da tavolo é stato interamente finanziato su kickstarter

Grazie ad una campagna su Kickstarter finanziata in poco tempo, il gioco da tavolo de La cosa, il film di John Carpenter, sará finalmente realtá, per la gioia dei fan della pellicola horror-fantascientifica degli anni ’80.

L’obbiettivo da raggiungere erano 42000€, ma al momento in cui stiamo scrivendo, la campagna kickstarter per produrre il gioco da tavolo del film La Cosa é attualmente sopra i 230000€!

Nelle note ufficiali, viene spiegato che sará un’intensa esperienza da 1 a ben 8 giocatori e si basa sulle vicende narrate nel film di John Carpenter. L’intera partita si baserá sulle proprietà di emulazione e assimilazione dell’Alieno, nascondendo la sua identità sotto “un velo di falsa umanità.”

Il vero obiettivo dell’alieno è scappare dalla base, scegliendo di nascondersi collaborando con gli umani per scappare insieme a loro, oppure svelando la sua vera natura, giocando come un mostro spaventoso e assimilando tutti i membri del team.

Dall’altra parte, invece, lo scopo degli umani é cercare di sopravvivere, mantenendo intatto l’avamposto 31 e scegliendo il modo migliore per scappare tra l’elicottero, il gatto delle nevi o la squadra di soccorso, anche se la cosa più importante sará mettere i membri del team per scoprire chi tra loro é l’Alieno.

“La strada per la vittoria è davvero dura, ma non impossibile. Stai attento però! La paranoia di non sapere chi hai DAVVERO dalla tua parte può offuscare le tue decisioni!”