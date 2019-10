Pendragon Game Studio annuncia The Thing – The Boardgame

In arrivo nel 2020 il Kickstarter per finanziare The Thing - The Boardgame

Pendragon Game Studio ha annunciato The Thing – The Boardgame, gioco in scatola ispirato all’omonimo film cult di John Carpenter (La Cosa). Questo nuovo titolo andrà così ad aggiungersi al suo ricco catalogo di giochi in scatola, arricchendo l’offerta ludica dell’editore.

The Thing – The Boardgame sarà finanziato tramite una campagna sulla piattaforma di crowdfunding Kickstarter durante il 2020.

Secondo Pendragon il gioco da tavolo offrirà un’esperienza di gioco intensa quanto più vicina alle atmosfere del film horror del 1982.

Ne La Cosa un gruppo di scienziati impegnati in una missione scientifica in Antartide dovrà cercare di sopravvivere ad una misteriosa creatura aliena, imprigionata nei ghiacci polari, che assumerà le sembianze dei vari componenti della missione uccidendoli uno per uno.

Nel post facebook, a corredo del video, Pendragon conclude dicendo “Non fidatevi di nessuno” ipotizziamo che, similmente al film, anche nella sua versione da tavolo, The Thing prevederà che uno o più giocatori vengano infettati dalla creatura aliena, diventando così gli antagonisti della partita e con lo scopo di portare a termine un obiettivo diverso dal resto dei componenti del team di ricerca.

Purtroppo al momento non Pendragon Game Studio non ha diffuso ulteriori informazioni, vi terremo però informati non appena ci saranno delle novità.