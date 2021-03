Gli annunci Edizioni BD durante la BOOM! Bastic Night

Per chi si fosse perso la nostra fantastica diretta Twitch di ieri sera (che potete recuperare agilmente cliccando QUI) Edizioni BD ha annunciato l’arrivo in Italia di tre fra le serie di maggior successo dell catalogo BOOM! Studios e che coinvolgono direttamente, fra l’altro, gli ospiti della diretta ovvero i disegnatori italiani Werther dell’Edera, Simone di Meo e Daniele di Nicuolo.

Si tratta di:

Li Troviamo Solo Quando Sono Morti 1 di Al Ewing e Simone Di Meo (Uscita prevista: Maggio 2021)

Seven Secrets 1 di Tom Taylor e Daniele Di Nicuolo (Uscita prevista: Maggio 2021)

Folklords di Matt Kindt e Matt Smith (Uscita prevista: Giugno 2021)

È stata inoltre confermata la data di uscita del terzo volume di Something is Killing the Children che arriverà in libreria e fumetteria in primavera.

Marco Schiavone, editore di Edizioni BD, ha dichiarato:

Abbiamo voluto re investire con forza nella collaborazione con Boom Studios. Anche per valorizzare autori italiani a cui siamo affezionati, come Daniele e Simone, che, così come Werther, meritano di essere conosciuti e apprezzati anche dal pubblico di casa nostra.

Dettagli e sinossi delle nuove serie annunciate da BOOM! Studios

Li Troviamo Solo Quando Sono Morti 1 di Al Ewing e Simone Di Meo

Formato 16,7×25, 144pp,

Brossurato, Colori

Prezzo 15 €

Dalle superstar Al Ewing (Immortal Hulk, Guardians of the Galaxy) e Simone Di Meo (Venom, Old Man Logan, Orfani), arriva una nuova saga fantascientifica, affascinante e originale, sulla ricerca di un uomo per scoprire la verità, in un viaggio tanto inesorabile quanto imprevedibile nella destinazione. Il capitano Malik e la ciurma della Vihaan II sono a caccia delle risorse più ambite dell’Universo, ottenibili solo dai titanici cadaveri di Dei alieni spiaggiati ai confini dello spazio conosciuto. Ma, mentre le altri navi autoptiche contendono la carne, i minerali e i metalli che sostengono l’esistenza della razza umana, Malik mira all’impresa che gli consentirà di liberarsi da quel sistema perverso: trovare, primo nella storia, un Dio ancora vivo.

Seven Secrets 1 di Tom Taylor e Daniele Di Nicuolo

Formato 16,7×25, 160pp, Brossurato, Colori

Prezzo 15 €

Per secoli, l’Ordine si è affidato a Custodi e Detentori per proteggere il mondo da sette dei segreti più sconvolgenti della Storia, che oggi mantiene al sicuro all’interno di sette valigette. Quando la sua fortezza viene attaccata da un nemico che sa troppo e che è disposto a uccidere per ottenere ciò che vuole, l’intero Ordine deve affrontare la sua più grande paura: che i segreti possano essere rivelati al mondo, mettendolo in pericolo. Toccherà al più recente affilato dell’Ordine, Caspar, scoprire la verità dei segreti prima che lo faccia il nemico, e difendere tutto dal potere di poche pesantissime parole nascoste dall’inizio dei tempi! Un’avventura adrenalinica e sagace, dal pluripremiato sceneggiatore Tom Taylor, autore best seller del NewYork Times (Suicide Squad, Injustice, Friendly Neighbourhood Spider-Man),e dal talentuoso artista milanese Daniele Di Nicuolo (Mighty Morphin Power Rangers).

Folkords di Matt Kindt e Matt Smith

Formato 16,7×25, 160pp, Brossurato, Colori

Prezzo 15 €

Lo scrittore Matt Kindt (Justice League of America, Spider-Man, Mind MGMT), nominato al premio Eisner, e l’acclamato artista Matt Smith (Hellboy & the BPRD) presentano un entusiasmante graphic novel per tutte le età, che inverte in modo brillante gli stereotipi del fantasy di formazione. In un mondo di magia e mostri, Ansel è un outsider perseguitato da visioni di cravatte ben stirate e tecnologia. Quando arriva il momento per lui di scegliere una missione, Ansel decide di andare alla ricerca di un popolo misterioso e sconosciuto ormai entrato nella leggenda, i Folklord, sperando che loro possano spiegare le sue visioni… ma cercare i Folklord è espressamente vietato e addirittura punibile con la morte! Cosa rischierà di scoprire Ansel sul mondo fiabesco al quale non è mai davvero appartenuto?