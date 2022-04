Tatsuki Fujimoto è diventato famoso nel nostro Paese grazie alla sua serie Chainsaw Man. Vi avevamo annunciato che l’autore era al lavoro su una nuova storia, uno one-shot composto da 200 pagine. Quest’ultimo si intitola Goodbye, Eri (Sayonara Eri), ed è ora disponibile gratuitamente su Manga Plus di Shueisha e il sito web di Viz Media. Cliccate qui per iniziare la lettura!

Goodbye, Eri: il nuovo one-shot di Tatsuki Fujimoto

Il nuovo one-shot di Tatsuki Fujimoto rispecchia il suo lavoro precedente, ovvero Look Back pubblicato a luglio 2021 un online su Shonen Jump+ (Shueisha) anch’esso uno one-shot che ha riscosso un grande successo con 2.5 milioni di letture nel primo giorno di pubblicazione e 4 milioni di letture in due giorni. Il manga ha ricevuto anche un’edizione in volume attualmente inedito in Italia.

Goodbye, Eri segue un giovane ragazzo che è incaricato di filmare sua madre, che ha una grave malattia. Nel corso di questi eventi, incontra una giovane ragazza di nome Eri. Il manga segue i due personaggi mentre navigano attraverso i loro sentimenti usando le registrazioni video dello smartphone.

Chainsaw Man: manga e anime

La prima parte del manga di Chainsaw Man è stata serializzata dal 2018 al 2020 su Weekly Shonen Jump con 11 volumetti totali mentre la seconda parte arriverà non più su Weekly Shonen Jump, bensì sulla rispettiva applicazione digitale, Shonen Jump+. In Italia la serie è edita dalla Planet Manga con i primi 9 volumi disponibili e potete acquistarla su Amazon.

Denji è un ragazzo spiantato, coperto di debiti, che tira a campare uccidendo demoni servendosi del fido Pochita, un demoniaco cane-motosega, suo unico amico. Il destino è sempre stato duro con Denji, ma ora sta per portargli via tutto. Tutto, tranne la lealtà di Pochita, che offrirà al suo padroncino l’opportunità di vivere una nuova tagliente vita. Dall’autore di Fire Punch, il nuovo fenomeno che ha infiammato le pagine di Shonen Jump, folle, letale e roboante come la più affilata delle lame rotanti.

Per quanto riguarda la serie anime è prodotta da Studio MAPPA (Banana Fish, Jujutsu Kaisen, L’Attacco dei Giganti: Stagione Finale) con la regia di Ryu Nakayama (Black Clover, responsabile episodi di Jujutsu Kaisen). Hiroshi Seko (Ajin, L’Attacco dei Giganti: Stagione Finale) scrive la sceneggiatura. Kazutaka Sugiyama (Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation) è il character designer e Tatsuya Yoshihara (Black Clover, Monster Musume: Everyday Life with Monster Girls) dirige le scene di azione. Makoto Nakazono (DARLING in the FRANXX, Little Witch Academia) è il responsabile capo del comparto tecnico.

Non si sa ancora la data di debutto.