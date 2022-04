Il profilo ufficiale Twitter dell’editor che segue correntemente Tatsuki Fujimoto, maestro di Chainsaw Man, ha svelato illustrazione e titolo del nuovo manga dell’autore appena citato che, come riportato qualche giorno fa, sarà pubblicato proprio domani online per Shonen Jump+ (Shueisha).

Illustrazione e titolo del nuovo manga di Tatsuki Fujimoto (Chainsaw Man)

Il nuovo manga one-shot autoconclusivo, pertanto non si tratta di una serie e non fa alcun riferimento all’attesa stagione 2 di Chainsaw Man (attesa comunque per questa Estate), prende il titolo di Goodbye Eri.

La storia sarà composta da un totale di 200 pagine totali. Ecco di seguito a voi l’illustrazione:

Il più recente one-shot di Fujimoto-sensei è stato Look Back pubblicato a luglio 2021 un online su Shonen Jump+ (Shueisha). Il one-shot ha riscosso un grande successo con 2.5 milioni di letture nel primo giorno di pubblicazione e 4 milioni di letture in due giorni. Il manga ha ricevuto anche un’edizione in volume attualmente inedito in Italia.

Chainsaw Man 2 e l’anime

A proposito della seconda parte della serie di Chainsaw Man ricordiamo che avrà inizio nel corso delle prime fasi dell’Estate del 2022 con l’arco narrativo scolastico (Gakko-hen) e sarà serializzato attraverso il sito web e l’applicazione di Shonen Jump+ (la prima parte del manga è stata serializzata su Weekly Shonen Jump 2018 al 2020). In più, anche l’adattamento anime, a cura di Studio MAPPA, avrà inizio nel 2022.

La prima parte del manga di Chainsaw Man è stata serializzata dal 2018 al 2020 su Weekly Shonen Jump con 11 volumetti totali. e la seconda parte arriverà non più su Weekly Shonen Jump, bensì sulla rispettiva applicazione digitale, Shonen Jump+.

In merito allo staff dell’anime, Ryu Nakayama (Black Clover, responsabile episodi di Jujutsu Kaisen) dirige l’anime presso Studio MAPPA e Hiroshi Seko (Ajin, Attack on Titan: Stagione Finale) scrive la sceneggiatura. Kazutaka Sugiyama (Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation) è il character designer e Tatsuya Yoshihara (Black Clover, Monster Musume: Everyday Life with Monster Girls) dirige le scene di azione. Makoto Nakazono (DARLING in the FRANXX, Little Witch Academia) è il responsabile capo del comparto tecnico.

Kiyotaka Oshiyama (DEVILMAN crybaby, Space Dandy) realizza i personaggi demoniaci e Yūsuke Takeda (Eden of the East, Vinland Saga) dirige tutto il ciclo artistico. Naomi Nakano è al centro della progettazione del colore e Yohei Miyahara si occupa degli sfondi. Kensuke Ushio (DEVILMAN crybaby, Liz and the Blue Bird, A Silent Voice) compone le musiche.

A proposito di Chainsaw Man

La serie manga di Chaisaw Man si divide in stagioni: la prima è stata pubblicata dal al 13 dicembre 2020 per un totale di 91 Capitoli e 11 tankobon. La seconda, invece, è in fase di scrittura comincerà a data da destinarsi attraverso l’applicazione di Shonen Jump+ (Shueisha) nell’Estate 2022.

In Italia è edita in Italia per Planet Manga con i primi 9 volumi disponibili.

Ricordiamo che l’adattamento anime ha di recente visto la luce con il primo trailer che possiamo recuperare cliccando qui. La serie anime è prodotta da Studio MAPPA (Banana Fish, Jujutsu Kaisen, L’Attacco dei Giganti: Stagione Finale) con la regia di Ryu Nakayama. La data di debutto è al momento ignota.