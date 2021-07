Le pagine del numero doppio 33-34 di Weekly Shonen Jump, disponibile in Giappone per l’acquisto e negozi online dal 19 luglio 2021, annunceranno il titolo e altri dettagli sul nuovo one-shot manga autoconclusivo di Tatsuki Fujimoto, il mangaka dietro la creazione di importanti opere come Fire Punch e Chainsaw Man.

Titolo e dettagli del nuovo manga di Tatsuki Fujimoto (Fire Punch, Chainsaw Man)

Precisamente, grazie all’utente di Twitter @WSJ_manga, il nuovo manga si intitola Look Back e sarà composto da un totale di ben 140 pagine. Il manga sarà pubblicato all’interno dell’applicazione online di Shonen Jump Plus di Shueisha, come sappiamo, dal 19 luglio 2021.

Il capitolo sarà disponibile per la lettura attraverso questo link ma solo in lingua originale giapponese.

Ricordiamo che l’autore giapponese è attualmente al lavoro anche su una serie, ovvero Chainsaw Man. La seconda stagione arriverà sempre sull’applicazione menzionata poc’anzi a data da destinarsi. Inoltre, come visto nelle ultime settimane, l’adattamento anime è in produzione presso Studio MAPPA e di seguito possiamo riguardare il primo trailer:

Chainsaw Man – il manga e l’anime

La serie manga di Chaisaw Man si divide in stagioni: la prima è stata pubblicata dal al 13 dicembre 2020 per un totale di 91 Capitoli e 11 tankobon. La seconda, invece, è in fase di scrittura comincerà a data da destinarsi attraverso l’applicazione di Shonen Jump Plus (Shueisha) a data da definirsi.

In Italia è edita in Italia per Planet Manga con i primi 4 volumi disponibili.

Ricordiamo che l’adattamento anime ha di recente visto la luce con il primo trailer che possiamo recuperare cliccando qui. La serie anime è prodotta da Studio MAPPA (Banana Fish, Jujutsu Kaisen, L’Attacco dei Giganti: Stagione Finale) con la regia di Ryu Nakayama. La data di debutto è al momento ignota.