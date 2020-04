Harry Potter at Home: la magia di Hogwarts arriva nelle case di tutti con il nuovo hub

Harry Potter at Home è il nuovo hub in cui poter vivere la magia di Hogwarts a casa propria, attraverso la lettura e numerose attività per tutta la famiglia.

Si tratta del nuovo, magico sito creato da Wizarding World in collaborazione con la scrittrice J.K.Rowling, insieme ad Audible, Bloomsbury, OverDrive e Pottermore Publishing and Scholastic. Un hub che permette di trovare nella Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts un rifugio amichevole in questi tempi difficili.

Per oltre vent’anni, Hogwarts è stata una via di fuga per tutti – per i lettori, i fan, i giovani e i meno giovani. Durante i tempi strani in cui ci troviamo ora, vogliamo darti il bentornato a Hogwarts, dove troverai un rifugio amichevole per te, la tua famiglia e coloro a cui tieni.

Data la complessa situazione in cui i diversi paesi del mondo si trovano attualmente a seguito della diffusione del Covid-19, ciascuno di noi cerca di rimanere quanto più possibile al sicuro nella propria abitazione e, così, Wizarding World ha creato un luogo in cui vivere Hogwarts direttamente a casa propria, sia che si conosca il magico mondo di Harry Potter o che, al contrario, ci si approcci ad esso per la prima volta.

All’interno dell’hub è possibile trovare tutta una serie di attività che permetteranno di occupare il tempo a disposizione: innanzitutto, si avrà la possibilità di essere smistati in una delle quattro Case di Hogwarts attraverso alcune domande poste dal Cappello Parlante; sempre grazie a pochi, semplici quesiti si potrà scoprire anche qual è la propria bacchetta ideale e il Patronus associato alla propria personalità. All’interno del sito si potranno poi trovare numerose attività da fare a casa, come imparare a disegnare uno Snaso o un Occamy seguendo i video di Artigianato Magico, realizzare una scritta incantata proprio come quella della Mappa del Malandrino, rispondere ai quiz sui libri di Harry Potter o giocare ai puzzle dedicati al suo universo.

Harry Potter at Home contiene anche l’audiolibro del primo volume della saga, Harry Potter e la Pietra Filosofale, messo a disposizione da Audible, mentre la sua versione digitale sarà presto resa disponibile per il download gratuito in 20 lingue diverse per tutto il mese di aprile. Navigando all’interno del sito si ha la possibilità di trovare anche diversi approfondimenti su numerosi argomenti: dalla famiglia Potter alle quattro Case della scuola di magia, dall’Hogwarts Express ai Patronus, passando per pozioni e incantesimi, materie scolastiche, creature e luoghi magici.

L’hub è stato pensato anche per gli insegnanti che attualmente tengono le proprie lezioni da casa: effettuando una registrazione, sarà possibile per loro accedere a tutti i sette libri della saga di Harry Potter, da poter leggere interamente ai propri alunni in questo difficile momento.

Harry Potter at Home proporrà, tuttavia, sempre nuovi contenuti da scoprire e attività con cui impiegare il proprio tempo, poiché verrà costantemente aggiornato. Come riportato sul sito, infatti